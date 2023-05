Intitolato “Piazzetta dell’Africano” lo spazio tra via della Valle e via San Francesco, così come conosciuto da sempre dai settempedani.

E’ in memoria di chi, tre generazioni fa, avviò un’attività di accoglienza a Castello al monte.

Nel lontano 1932 la famiglia Severini prese in gestione quella che era l’osteria Biondi, già attiva dai primi anni del secolo scorso. L’impresa, partita dalla signora Odilla Striglio e dal marito Enrico Marini, passò poi alle figlie Elena, Irma, Giovanna e Onelia.

Enrico Marini era detto l’Africano e il nomignolo stava ad indicare un negozio di tipicità alimentari, aperto nel 1952, e così da sempre identificato.

Nel corso degli anni l’attività originaria si è poi ampliata con la trasformazione della vecchia osteria in ristorante e, nel 1986, nella trasformazione dell’esercizio di affittacamere in albergo, l’attuale hotel Due Torri gestito da Paolo Severini (figlio di Giovanna, e dunque nipote dell’Africano) e da sua moglie Secondina.

Oggi, giunta alla terza generazione, la famiglia Severini ha superato il giro di boa dei 90 anni di attività nella stessa struttura censita tra i locali storici delle Marche con legge regionale 5 del 2011. Un luogo dove ogni giorno la tradizione, soprattutto a tavola, si rinnova al pari di quella per l’accoglienza per esplodere addirittura in alcune particolari occasioni quali, ad esempio, il mercoledì delle ceneri quando vengono preparate le famose broccolette. Con esse un tempo si dava avvio alla quaresima.