Fiat “500”: il 7 e l’8 maggio edizione da record per i 25 anni del raduno

Il Gruppo Amatori 500 è pronto a festeggiare il quarto di secolo del suo raduno di auto storiche dedicato alle nonnine di casa Fiat. Dopo la lunga sosta imposta dall’emergenza sanitaria, che ha costretto al rinvio della manifestazione nelle ultime edizioni, il sodalizio guidato dall’instancabile Giovanni Cavallini – sabato 7 e domenica 8 maggio – tornerà in piazza per ospitare oltre 250 equipaggi. Sarà un’edizione da record.

Il programma

Ritrovo nella tarda mattinata del 7 maggio presso la nuova sede del Gruppo Amatori 500 in via della Galetta. Visita guidata alla città e poi partenza per il kartodromo “Il Pipistrello” di Castelraimondo dove si svolgerà la prova di abilità valida per l’assegnazione del Trofeo “Giammario e Graziano Piancatelli”.

In serata cena al ristorante Villa Berta e poi divertimento con artisti a sorpresa.

Domenica 8 maggio ritrovo in piazza e inizio delle iscrizioni, poi prova di scorrimento per l’assegnazione del primo Trofeo in memoria di “Roberto Valentini”.

Alle ore 11 partenza da Piazza del Popolo per un breve giro turistico e aperitivo presso la ditta Piancatelli. Infine conclusione con pranzo sociale a Villa Berta durante il quale sarà estratta anche una ricca lotteria.

Per partecipare al raduno è obbligatorio prenotarsi entro il 30 aprile.

Per tutti i conducenti provenienti da oltre 200 chilometri il pernottamento a San Severino sarà offerto dal Gruppo Amatori 500.

Info ai numeri di telefono 3479846791 oppure 3202507398.