Il Serralta calcio a cinque chiude al meglio la stagione vincendo lo spareggio che doveva decretare i piazzamenti definitivi per ultimo e penultimo posto. Dopo aver portato a termine un finale di campionato positivo (9 punti raccolti frutto di tre vittorie negli ultimi sei impegni) che aveva consentito ai gialloblù di chiudere a pari punti con il Polverigi, c’è stato l’epilogo dello scontro diretto in campo neutro per decidere a chi toccasse l’ultima piazza. A Recanati, sede dello spareggio, il Serralta ha avuto ragione del Polverigi in maniera netta e autoritaria come testimonia il largo 4-0 ottenuto grazie alle reti di Liuti, Pellegrini, Gustavo Gouveia e Zagaglia. Successo che ha certificato l’ottimo stato di forma del gruppo settempedano che ha saputo reagire ad una stagione complicata portando in campo coraggio, voglia di non mollare e determinazione. Malgrado resti la retrocessione, c’è soddisfazione per aver visto una squadra viva e che ha giocato al massimo nelle ultime gare compiendo una notevole rimonta (dopo 21 turni ultimo posto a zero punti) e siglando l’ultimo guizzo nella sfida decisiva utile a scavalcare il Polverigi.

“Siamo tutti contenti per aver vinto lo spareggio – dice il dirigente responsabile della squadra Franco Compagnucci – che ci permette di non chiudere ultimi il torneo e di conquistare una penultima piazza che potrebbe rivelarsi utile per un eventuale ripescaggio in questa categoria. Quello che più conta, tuttavia, è aver visto la squadra rispondere al meglio dopo il cambio di allenatore e in una situazione di classifica brutta, ma i ragazzi hanno sempre lottato, non hanno mollato e sono riusciti a fare il massimo tanto da ottenere vittorie e prestazioni importanti. Il gruppo è stato decisivo ed encomiabile per l’impegno profuso e siamo felici per aver visto una squadra viva nella quale si sono messi in mostra anche alcuni giovani. Colgo l’occasione per ringraziare davvero tutti: dal mister Gentilucci a tutti i giocatori dai dirigenti accompagnatori fino alla società che ci ha sempre supportato e che in questa serata ci è stata vicina, visto che il presidente Marco Crescenzi e i suoi più stretti collaboratori sono venuti fino a Recanati per seguire questo importante match”.

Roberto Pellegrino