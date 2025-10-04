Settempeda – Camerino, il derby della quinta giornata finisce in parità (0-0)

Il derby finisce con un nulla di fatto (0-0), risultato che rispecchia l’andamento della partita e quanto mostrato dalle due protagoniste. Settempeda e Camerino si equivalgono in quasi tutto: manovra, occasioni, fasi in cui mostrano predominio nel gioco e nel modo in cui hanno affrontato questo scontro diretto. Emerge in particolare il rispetto reciproco, segno di come le due formazioni si temevano e ciò l’hanno portato in campo attraverso enorme attenzione e concentrazione nel concedere poco agli avversari. Match equilibrato, intenso, combattuto (8 ammoniti) però corretto e con sano agonismo. Squadre che sono andate a sprazzi in fase offensiva e nota di merito per le difese che hanno avuto come attori protagonisti i due portieri che hanno fatto molto bene tenendo inviolata la propria porta: il giovane Marchegiani (2006) da una parte e l’esperto Spitoni (classe 1984) dall’altra. Insomma, pari giusto che premia la buona giornata della due contendenti e conferma che Settempeda e Camerino hanno mezzi importanti e potranno far bene in stagione. Nel prossimo turno, sesta di andata, biancorossi settempedani in trasferta a Monticelli (Ascoli Piceno). Si giocherà alle ore 14.30.

La cronaca

E’ il giorno del derby tutto biancorosso con la Settempeda che riceve il Camerino. Terza sfida in stagione fra queste due formazioni(due in Coppa Italia). Squadre in campo davanti ad un “Soverchia” gremito e con bellissimo colpo d’occhio con tribuna piena e tanta passione e sano tifo. Mister Pierantoni, che torna in panchina dopo la squalifica, lancia titolare l’ultimo arrivato Borgiani(2007) tenendo fuori Rango e confermando Bernabei a sinistra; in difesa invece c’è l’importante ritorno di Zappasodi come centrale(nel secondo tempo si vedrà da centrale difensivo anche Dutto all’esordio assoluto in campionato). Mister Giacometti risponde con un undici che presenta alcune novità(in panca iniziano Cottini, Jachetta e Gubinelli) non nel modulo ma nelle scelte con Corazzi e Carnevali(quest’ultimo al posto di capitan Di Luca ko) titolari. Le prime battute del match fanno intuire che si vedrà equilibrio e tanto tatticismo, anche se nei primi minuti arrivano due occasioni potenziali e praticamente simili: due tiri cross dal fondo a tagliare l’area senza che nessuno riesca ad intervenire. Sono sempre due i tentativi dalla distanza che chiamano ai primi interventi, non complicati. I portieri: Montanari su piazzato e Frinconi dalla distanza. Per una fase abbastanza lunga, le squadre si controllano senza affondare i colpi e senza rischiare. Al 27’ ecco il guizzo della Settempeda con Perez(grande prova la sua) che trova a destra Quadrini che controlla e calcia trovando pronto Spitoni. Al 29’ c’è la ripartenza del Camerino che vede l’under Marchionni provare il destro dal limite: palla che incoccia sul palo esterno e poi va sul fondo. Il momento più vivace del primo tempo è questo e si conclude al 32’ con l’ottima chance per la Settempeda: Guermandi, pur marcato, trova il modo di mandare un pallone nella metà campo avversaria rimasta sguarnita dando così la possibilità a Tulli di involarsi verso l’area, ma l’attaccante perde l’attimo e si fa raggiungere da due difensori che lo rallentano e poi ne fermano il tentativo di dribbling con un intervento puntuale. Dal corner che ne nasce Montanari mette un traversone invitante verso il palo lontano, ma Guermandi non trova il modo di deviare verso la porta da pochi passi. La prima fiammata della ripresa è di marca locale con capitan Quadrini che dall’interno dell’area mette un pallone forte rasoterra che Spitoni in allungo riesce a deviare evitando possibili rischi. Questo episodio fa da preludio al momento migliore del Camerino. Al minuto 11 azione sulla destra con Frinconi bravo a trovare il varco e quindi il cross che va in mezzo dove l’accorrente e liberissimo Marchionni giunge in corsa tanto da calciare a colpo sicuro, ma Marchegiani è reattivo con un’ottima uscita che respinge il pallone del giovane numero 11 ospite. Pochi secondi dopo Marchegiani si ripete parando di istinto una deviazione da dentro l’area di Cicci. Fase del match godibile e squadre che provano a farsi male. Al 20’ punizione da posizione invitante per la Settempeda(fermato fallosamente Guermandi che stava attaccando la porta) con Quadrini; il numero 10 di casa cerca di sorprendere Spitoni sul suo palo, ma l’esperto numero uno camerte non si fa sorprendere e, ben piazzato, blocca la sfera. Sessanta secondi più tardi una girata di testa del neo entrato Gubinelli si spegne larga non di molto; quindi tocca ai biancorossi di casa stuzzicare la difesa ospite. Perez inventa un pallone profondo per Borgiani(buona la prima per l’ex Maceratese) che aggancia perfettamente con bello stile e poi tenta di scavalcare Spitoni che ribatte con il corpo favorito dal fatto di aver capito in anticipo l’evolversi dell’azione. Si va alla parte conclusiva della sfida con squadre ormai più stanche e con meno energie. Arrivano diversi cambi e uno di questi, Compagnucci, porta verve e dinamismo al gioco della Settempeda che si fa preferire negli ultimi quindici minuti grazie ad alcuni tentativi che però peccano al momento di finalizzare. Proprio all’ultimo secondo del recupero ecco la chance concreta per la Settempeda con l’inesauribile Perez che imbuca in area per lo scatto di Compagnucci che non arriva a calciare anche perché fa buona guardia il puntuale Spitoni che lo anticipa con una perfetta uscita bassa. Il derby finisce qua ed a reti bianche, esito che premia entrambe le squadre con un punto che dà fiducia e fa classifica e morale.

Il tabellino

SETTEMPEDA-CAMERINO 0-0

SETTEMPEDA: Marchegiani, Brandi, Montanari, Pagliari (53’ Rango), Zappasodi, Bernabei (57’ Sfrappini), Quadrini (69’ Dutto), Borgiani, Guermandi (83’ Ammora), Perez, Tulli (62’ Compagnucci). A disp. Giulietti, Monachesi, Eugeni, Sigismondi. All. Pierantoni

CAMERINO: Spitoni, Barilaro, Corazzi, Scotini, Ferretti, Carnevali, Frinconi (68’ Jachetta), Recchioni, Maccioni (75’ Raponi), Cicci (62’ Gubinelli), Marchionni. A disp. Petrelli, Cottini, Martellucci, Staffolani, Ucciero, Falzetti. All. Giacometti

ARBITRO: Gasparoni di Jesi. Assistenti Nazeraj di Fermo e Caporaletti di Macerata

NOTE: ammoniti Borgiani, Montanari, Carnevali, Ferretti, Guermandi, Perez, Brandi, Scotini. Angoli: 3-5. Recupero: pt 4’, st 4’

Roberto Pellegrino