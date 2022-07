Ancora successi per i pattinatori della Rotellistica Settempeda. Al Trofeo dell’Amicizia, che si è svolto a Fabriano, Jacopo Crognaletti è salito sul secondo gradino del podio per la combinata sia nei 300 metri che nei 2000 metri. Ottimo quarto posto, poi, per Nicola Panichelli e bellissima prestazione del giovanissimo Samuele Cambriani con un lodevolissimo quinto posto. Buone anche le prestazioni delle ragazze Enrica Tomassini e Alessandra Cambriani. Ai baby campioni spetta ora un’altra gara molto importante: la sfida dei Campionati italiani. Sono otto i portacolori della Rotellistica Settempeda (Nicola Panichelli, Jacopo Crognaletti, Marika Falistocco, Alessandro Brunacci, Enrica Tomassini, Francesco Crognaletti, Edoardo Marinelli e Andrea Angeletti) che si sono qualificati per la chiamata.