Era una partita che doveva dare verdetti importanti e definitivi per la zona alta della classifica e per i play off e così è stato. Tra Settempeda e Appignanese, match clou del penultimo turno di campionato conclusosi con il punteggio di 2-0 per i locali, ha detto questo: Settempeda aritmeticamente terza e sicura dei play off da disputare in casa con il vantaggio del fattore campo e di due risultati su tre; Appignanese quarta e dentro gli spareggi post stagione. Il prossimo incontro fra le due formazioni avrà un peso diverso, perché metterà in palio la finale play off (il Camerino è già qualificato) e si giocherà sempre al “Soverchia”.

Una Settempeda ben messa in campo e in buona giornata vince con merito questa sfida grazie ad una prima mezzora condotta con autorità e con buone trame per poi gestire e controllare il resto del match senza correre particolari rischi. Dall’altra parte una Appignanese un po’ sotto tono e non nella versione migliore che ha faticato ad essere incisiva e che ha mostrato di essere un po’ scarica dopo le fatiche in Coppa, trofeo vinto e che ha tolto energie fisiche e mentali. Secondo tempo in controllo per i protagonisti che, anche per i risultati degli altri campi, che giocano con ritmi blandi dando l’impressione che le cose vadano più che bene a tutti. Adesso, prima di ritrovarsi nuovamente di fronte, le due squadre avranno tempo e modo per trovare la forma migliore e per recuperare pezzi importanti sfruttando anche l’ultimo impegno del torneo divenuto per entrambe una sorta di allenamento (Settempeda in trasferta con il Montecosaro; Appignanese in casa contro la Folgore Castelraimondo).

La cronaca

Match decisivo per le due protagoniste che si affrontano al Soverchia nel penultimo turno di campionato, due squadre che hanno in mente terzo posto e accesso ai play off. Settempeda punti 54, Appignanese punti 52. Comincia con questa classifica lo scontro diretto che potrebbe emettere verdetti definitivi e importanti per le due compagini. Settempeda, all’ultima uscita casalinga(ce ne sarà almeno un’altra con i play off)che presenta due novità nell’undici di partenza: Rossi in mezzo al campo e Sfrappini in attacco. Appignanese con diversi volti nuovi sia per necessità sia per scelta. Dopo l’iniziale fase di studio sono i biancorossi a prendere in mano il gioco mostrando una chiara supremazia territoriale. Tra i più vivaci c’è Sfrappini che si fa vedere due volte: prima con un tentativo di tiro, rimpallato, su passaggio di Dolciotti; poi con una girata di testa in anticipo sull’avversario su cross da destra di Quadrini che si spegne a fondo campo. Prosegue a far gioco la Settempeda che non trova però molti varchi cosa che invece avviene al minuto 25 quando Mariani e Quadrini duettano bene sulla destra da dove quest’ultimo fa partire un cross preciso verso il centro dell’area dove Dolciotti, inseritosi con i tempi giusti, riesce a colpire di testa trovando l’ottima risposta in tuffo di Pettinari. Passano quattro minuti e i biancorossi sbloccano il match: rimessa laterale da sinistra che Kheder effettua come al solito con lunga gittata mandando il pallone davanti alla porta dove saltano in quattro con Sfrappini che tocca di testa con la sfera che, sfiorata anche da Argalia, va a concludere la propria corsa nell’angolini basso alla sinistra del portiere. Avanti di un gol con merito, i biancorossi lasciano un po’ di campo ai rivali che però non creano nulla di significativo. Prima del riposo c’è un tentativo di Di Francesco dal limite che manda la palla fra le braccia di Pettinari. Dopo l’intervallo nell’Appignanese c’è Stura al poso di Galassi mentre poco dopo entra Shoshaj per Giulianelli. Al primo vero affondo del secondo tempo la Settempeda fa 2-0. Lancio in verticale di Silla che pesca in area Sfrappini che controlla a seguire di contro balzo facendo fuori il portiere in uscita per poi appoggiare di testa nella porta vuota. Il raddoppio mette la partita dalla parte biancorossa con la squadra di Mancini che può gestire con serenità e tranquillità il prezioso doppio vantaggio. I due tecnici operano altri cambi: fuori Tarquini e Argalia per Nicola Gagliardini e Selita tra gli ospiti; fuori Dolciotti, Ulissi, Sfrappini e Silla per Lleshi, Verdolini, Borioni e Minnucci tra i locali. Cambia poco o nulla nell’economia della sfida, anche se l’Appignanese ci prova con un po’ più di verve. Camilloni si gira in area e conclude con il destro impegnando Caracci alla presa in due tempi. Nicola Gagliardini avanza e dal limite calcia rasoterra chiamando Caracci alla deviazione in tuffo con palla in angolo. Le azioni in pratica terminano qui con l’ultimo quarto d’ora di pura accademia con le squadre che fanno girare palla senza affondare giungendo al termine dell’incontro che permette alle due formazioni di centrare i rispettivi obiettivi.

Il tabellino

SETTEMPEDA – APPIGNANESE 2-0

RETI: 29’ e 57’ Sfrappini

SETTEMPEDA: Caracci, Mariani, Kheder, Rossi, Campilia, Di Francesco, Quadrini, Silla (87’Minnucci), Ulissi (71’ Borioni), Dolciotti (64’ Lleshi), Sfrappini (71’ Verdolini). A disp. Palazzetti, Tabarretti, Forresi, Broglia, Capenti. All. Mancini

APPIGNANESE: Pettinari, Galassi (46’ Stura), Carbonari, Guerrero, Argalia (71’ Selita), Picchio, Tarquini (57’ Gagliardini Nicola), Gagliardini Edoardo, Giulianelli (50’ Shoshaj), Montanari, Camilloni. A disp. Simoncini, Marrocchi, Baldinelli, Medei, Buldorini. All. Giulianelli

ARBITRO: Pignotti di San Benedetto del Tronto

NOTE: ammoniti: Silla, Camilloni, Stura, Montanari. Angoli: 1-5. Recupero: st 3’

Roberto Pellegrino