Serralta, sfuma nel recupero il successo sul Camerino-Castelraimondo (1-1)

Quando sembrava fatta per una vittoria dal profumo di salvezza matematica, grazie ai tre punti praticamente in tasca contro il fanalino di coda Camerino Castelraimondo, il Serralta si vede raggiunto al quinto minuto di recupero sull’ultimo tentativo ospite. Finisce così 1-1 il match del Leonori con gli ospiti che sfruttano al meglio un calcio piazzato e strappano un pari a quel punto insperato. Per come si era incanalato il match e vista la possibilità di vedersela contro l’ultima della classe, per il Serralta è una ghiotta occasione persa anche per come si era messa la sfida. La vittoria avrebbe assestato un bel colpo alla classifica e avrebbe fatto avvicinare l’obiettivo principale che ora dovrà essere centrato nei prossimi turni, anche se in realtà la missione appare cosa fatta. Locali che sono passati in vantaggio grazie alla prodezza di capitan Sparvoli che dopo 36 minuti aveva trovato il bersaglio con una bella conclusione al volo. Minimo vantaggio che i gialloblù avevano saputo mantenere fino all’epilogo, ma in pieno recupero ecco la doccia fredda: punizione da destra eseguita da Bravetti con palla in porta per il gol che fissava il punteggio finale sull’1-1.

Il tabellino

SERRALTA-CAMERINO CASTELRAIMONDO 1-1

RETI: 36’ Sparvoli, 50’ Bravetti

SERRALTA: Spadoni, Sparvoli, Rapaccioni, Lacchè, Botta, Crescenzi, Moretti(82’ Cappellacci), Buratti(70’ Simonetti), Vissani, Ceresani, Falconi. A disp. Baruni Qazim, Baruni Roland, Cruciani, Magarelli, Pelagalli, Cambriani, Vissani Enrico. All. Masciani

CAMERINO CASTELRAIMONDO: Pierri, Grespini, Galassi, Vicomandi (36’ Carboni), Pasquini (82’ Carnevali), Rivelli, Giacobbi, Bravetti, Brusciotti (68’ Rivelli), Maggi, Micucci. A disp. Birocco, Severini, Pagnotta, Veliu, Prince, All. Ferranti

ARBITRO: Cercaci di Macerata