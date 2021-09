Altra perla per Valerio Scarponi: il sabato è su RadioRai2

Valerio Scarponi sempre più… “A ruota libera” nel panorama radiofonico e televisivo nazionale. Il giovane conduttore di San Severino, infatti, ha debuttato ieri – sabato 18 settembre – su RadioRai2, al fianco di Francesca Fialdini, nel programma A ruota libera in cui si raccontano non solo storie di donne e uomini che con passione e impegno hanno raggiunto traguardi importanti, ma anche storie straordinarie di gente comune e di eroi sconosciuti. Una trasmissione radiofonica, in onda il sabato dalle 18 alle 19.30, ideata “per scoprire i tanti modi sorprendenti in cui può girare la ruota che muove le nostre vite”, come recita lo slogan che l’accompagna. Dunque, per Valerio un’esperienza importante in più che arricchisce la sua già brillante carriera. Nel frattempo è stato confermato come inviato del programma televisivo di Rai1 “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone. E quindi lo vedremo di nuovo in tv.

“Oggi è un altro giorno” è in visione nel primo pomeriggio di Rai1 e, dopo l’esordio nella scorsa annata, torna nel palinsesto dell’ammiraglia Rai per tutta la stagione televisiva 2021-2022. Nella trasmissione di Serena Bortone ci sono come sempre interviste con personaggi famosi, finestre sull’Italia grazie ai collegamenti con gli inviati – fra cui, appunto, Valerio Scarponi – e talk sull’attualità con ospiti in studio.