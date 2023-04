Terza sconfitta consecutiva per il Serralta che prosegue il suo momento no in questa fase finale di campionato. Il 2-0 con cui la Veregrense si è imposta al “Leonori” è il secondo ko di fila in casa, risultato maturato grazie alla doppietta di Giuli (un gol per tempo)che ha costretto alla resa i gialloblù in serata non buona a conferma delle difficoltà del momento. Settempedani che hanno chiuso in nove (due espulsi nel corso della ripresa), episodi che hanno complicato ancor di più le cose e reso impossibile il tentativo di rimonta. Alla chiusura della stagione restano ormai tre giornate con il Serralta che ne dovrà disputare due visto il turno di riposo da osservare fra terzultima (trasferta a Monte San Giusto) e ultima partita (in casa contro l’Abbadiense) con l’obiettivo che sarà quello di cercare di chiudere nel miglior modo possibile il torneo, anche se traguardi da centrare non ce ne sono.

La cronaca

Dopo il pesante ko con la Lorese, il Serralta cerca riscatto nella sfida interna con la Veregrense. Mister Palazzi schiera un undici diverso dal solito con molti volti nuovi scegliendo chi fino ad ora ha avuto meno spazio. L’avvio di partita mostra una Veregrense decisa tanto da andare al tiro dopo soli 50’’ con Piermartiri chiamato al primo intervento. La replica del Serralta giunge al 10’ quando Cambriani tanta la girata in area con pallone deviato che diventa buono per Bernabei che cerca di superare il portiere in uscita bassa che però respinge. Capovolgimento di fronte letale degli ospiti che passano in vantaggio: Giuli prende palla sulla trequarti e poi parte in velocità trovando strada libera fino a centro area da dove supera con un preciso tiro Piermartiri. Al 16’ punizione per la Veregrense con parata di Piermartiri che si aiuta con la traversa, la palla torna in campo e Ubaldi colpisce di testa da pochi passi trovando la replica del portiere gialloblù. Due minuti dopo il bravo e veloce Giuli trova un altro varco per sprintare e arrivare davanti alla porta, ma il suo sinistro rasoterra è impreciso e finisce sul fondo. Al 25’ si rivede il Serralta con un bel tiro dal limite di Fabrizi che Corvaro manda in angolo. Al 28’ è Cambriani a provarci ma il suo tentativo è largo. In avvio di ripresa si fa male Piermartiri costretto ad uscire con Spadoni che va tra i pali. Al minuto 11 i locali restano in dieci per il doppio ingenuo giallo preso da Pinkowski che va a fare ostruzione nel giro di pochi secondi su di un avversario posizionato nella barriera prima di una punizione a favore dei gialloblù beccandosi appunto il rosso. Gara ora tutta in salita per il Serralta che si trova sotto di un gol e di un uomo. Poche sono le azioni da annotare fra queste quella al 28’ quando Stoppo batte di prima intenzione dalla distanza trovando la grande risposta di Spadoni che vola sotto la traversa per deviare in corner. Il portiere di casa non può nulla, invece, alla mezzora quando Giuli lo supera dagli undici metri, rigore assegnato per un contatto in area fra lo stesso numero sette e un difensore apparso leggero e che poteva dunque non essere considerato falloso . Il Serralta nel finale non sembra trovare né le energie né il modo per provare a recuperare il doppio svantaggio e la sconfitta trova conferma definitiva al 44’ quando viene espulso anche Fabrizi, doppio giallo pure per lui. E’ l’ultimo episodio del match che termina con il successo della formazione di Montegranaro e con un’altra serata amara per il Serralta.

Formazioni

SERRALTA: Piermartiri (50’Spadoni), Magarelli, Baruni, Lambertucci, Vissani, Fabrizi, Pinkowski, Ribichini (58’Rapaccioni), Pelagalli (58’Bambozzi), Cambriani (63’Cappellacci), Bernabei (71’Magnapane). A disp. Cingolani, Biondi, Bisonni, Moretti. All. Palazzi

VEREGRENSE: Corvaro, Meschini, Moretti, Stoppo, Ranalli, Tramandoni, Giuli, Gismondi, Giuliani, Apriletti, Ubaldi. A disp. Marconetti, Di Chiara, Poggi, Moretti, Apolloni, Ciglic. All. Ciglic

Roberto Pellegrino