Martedì 2 maggio alle ore 21 a Milano sarà presentato il testo “Il senso religioso” di Luigi Giussani. A San Severino l’incontro si potrà seguire in diretta nella Sala Italia che sarà aperta dalle 20.30, mentre l’inizio è fissato alle ore 21.

Questo libro rappresenta l’opera più significativa della ricca produzione di testi di Giussani per l’importanza della riflessione sul senso della nostra vita. Il discorso si snoda dalle domande che l’uomo di tutti i tempi e di ogni latitudine si è sempre posto, per poi sviluppare un cammino di verifica che pone al centro la ragionevolezza della fede. Essa anziché ridurre la ragione, ne allarga lo sguardo oltre i limiti invalicabili della scienza che pure resta uno strumento imprescindibile dello sviluppo umano.

Papa Francesco, fin da giovane, rimase molto colpito dal pensiero di don Giussani, tanto che, quando questo testo fu tradotto anche in spagnolo, l’allora cardinale Bergoglio nel 1999 ne fece una presentazione a Buenos Aires. Ora questo suo intervento costituisce la prefazione di questa ristampa che sarà presentata martedì prossimo.

All’inizio del suo intervento il cardinale Bergoglio è arrivato a dire che “Da molti anni gli scritti di monsignor Giussani hanno ispirato la mia riflessione, mi hanno aiutato a pregare e per questo oggi vengo a dare questa testimonianza. Mi hanno insegnato a essere un cristiano migliore”.

Subito dopo afferma: “Il senso religioso non è un libro ad uso esclusivo di coloro che fanno parte del movimento (di Comunione e Liberazione ndr); neppure è solo per i cristiani o per i credenti. È un libro per tutti gli uomini che prendono sul serio la propria umanità. Oso dire che oggi la questione che dobbiamo maggiormente affrontare non è tanto il problema di Dio, l’esistenza di Dio, la conoscenza di Dio, ma il problema dell’uomo, la conoscenza dell’uomo e il trovare nell’uomo stesso l’impronta che Dio vi ha lasciato per incontrarsi con lui”.

Poco più avanti aggiunge: “Paradossalmente ne Il senso religioso si parla poco di Dio e molto dell’uomo. Si parla molto dei suoi “perché”, molto delle sue esigenze ultime”. (…) “Di fronte al torpore della vita, a una tranquillità a poco prezzo, pur sommamente varia, la sfida consiste nel rivolgere a noi stessi i veri interrogativi riguardo al significato dell’uomo, alla sua esistenza, e nel dare risposta a queste domande”.

Quindi l’invito a leggere questo libro e a partecipare alla presentazione è rivolto a tutti.

m. a.