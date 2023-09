Il via della nuova stagione calcistica 2023-2024 ha avuto come prologo la presentazione ufficiale dell’attività della Settempeda. E’ stata una giornata intensa dalle tinte biancorosse quella di sabato che ha visto nel primo pomeriggio l’ultimo test precampionato (allenamento congiunto con l’Helvia Recina terminato 2-0 con reti di Cappelletti e Castellano), poi ritrovo conviviale per tutti e, infine, il gran finale con la serata presso il cinema teatro Italia che ha visto il tutto esaurito per la presentazione della attività agonistica.

Evento che è stato articolato in tre parti: breve viaggio fotografico per avvicinarsi al centenario del club che cadrà nell’anno 2025; presentazione del settore giovanile e presentazione della prima squadra.

Come detto la serata si è aperta con la proiezione di alcune foto “storiche” riguardanti la Settempeda (dal campo sportivo in costruzione fino ad una carrellata di formazioni), materiale fornito da Gabriele Cipolletta, esperto e appassionato dei colori biancorossi, che ha evidenziato l’importanza del centenario della società, appuntamento clou per il 2025.

Subito dopo il microfono è passato nelle mani del presidente Marco Crescenzi per i saluti di benvenuto a tesserati, autorità, sostenitori e appassionati.

In seguito lo spazio è stato riservato al settore giovanile con la presentazione del nuovo dirigente responsabile, Federico Cardorani, e dei due nuovi responsabili tecnici, Roberto Broglia e Christian Prudente.

Cardorani e Broglia hanno sottolineato il grande lavoro svolto in estate che ha portato a cambiamenti significativi, oltre a garantire un impegno assoluto per confermare quanto di buono fatto nelle passate stagioni. Sono saliti sul palco poi tutti gli istruttori e molti giovani calciatori in rappresentanza delle varie squadre (tutte le categorie: dai più piccoli dei primi calci fino alla Juniores).

Ultima parte dell’evento quella riservata alla prima squadra, prossima all’esordio in campionato. I primi a salire sul palco sono stati i componenti dello staff tecnico: mister Massimo Ferranti, il vice Emiliano Meschini e il professor Riccardo Marra, responsabile della preparazione atletica. Il neo mister ha sottolineato il buon lavoro svolto in queste settimane e di come la squadra sia pronta a disputare un campionato importante in cui la Settempeda dovrà lottare per il vertice fino in fondo. Quindi è stata la volta dello staff medico-sanitario. Prima della presentazione della rosa della squadra c’è stato l’intervento di Francesco Fattori (team manager) che ha spiegato quanto fatto in estate e di come lo staff dirigenziale sia soddisfatto per aver costruito una squadra competitiva.

I giocatori della rosa poi sono stati chiamati sul palco uno ad uno. Alcuni di questi hanno rilasciato dichiarazioni come il neo capitano Moreno Tacconi.

La serata si è chiusa con l’intervento di Paolo Paoloni, assessore allo sport, che ha portato il saluto del primo cittadino Rosa Piermattei e poi si è rivolto prima ai calciatori, sottolineando il fatto che devono essere consapevoli di vestire una maglia gloriosa da onorare sempre, e quindi ha concluso augurando alla dirigenza un grosso in bocca al lupo per l’imminente stagione. A chiusura è stato di nuovo il presidente Marco Crescenzi a prendere la parola per i saluti di rito e per esortare tutti a dare il massimo per poter raggiungere insieme gli obiettivi prefissati.

r.p.