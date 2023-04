Ludovico Giuliani, libero del Pineto nel campionato di A3 di pallavolo, ha fatto il bis di Coppa. Dopo aver vinto a Macerata la Coppa Italia contro i padroni di casa della Med Store Tunit (3-1), la formazione abruzzese si è ripetuta aggiudicandosi anche la finalissima di Supercoppa, sempre per 1-3, contro la Vigilar Fano.

In entrambe le finali Ludovico Giuliani è stato uno dei migliori in campo.

L’Abba Pineto ha chiuso in testa il proprio girone di campionato, a pari punti proprio con il Fano, che per un maggior numero di successi in regular season passa allo spareggio-promozione con Ortona.

Per Giuliani Jr e i suoi compagni iniziano invece i play off per il salto di categoria.