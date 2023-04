Una stagione superlativa per Alberto Giuliani in Grecia! Il suo Olympiakos ha vinto lo scudetto nazionale battendo in finale (una serie al meglio delle cinque partite) il Paok Salonicco. L’ultimo successo, in ordine di tempo, è arrivato ieri sera – venerdì 28 aprile – con un netto 3-0. La serie si è chiusa 3-1 per l’Olympiakos.

In precedenza la squadra – capitanata dal palleggiatore Travica – aveva alzato anche la Challenge Cup, dopo 18 anni di digiuno europeo per il Club ateniese.

Per il tecnico di San Severino è questo il quarto campionato nazionale. I primi tre li ha conquistati in Italia con Cuneo (2010) e con la Lube (2012 e 2014).

“Non potevo chiedere di più ai miei giocatori, al mio staff e al prestigioso Olympiakos – ha scritto Alberto Giuliani su Facebook -. Grazie anche ai tifosi che in gara tre hanno fatto la differenza giocando con noi”.