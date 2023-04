In Consiglio comunale (la seduta è stata convocata per oggi, giovedì 27 aprile, alle 16.30) sarà battaglia anche sulla Pinacoteca. Ad accendere la miccia penseranno i consiglieri di opposizione di “Insieme per San Severino” e “San Severino Futura” con un’interrogazione sulla chiusura della struttura museale a seguito dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Manuzzini.

Già lo scorso luglio le minoranze chiesero all’Amministrazione le sue “intenzioni sulla messa in sicurezza delle opere presenti in pinacoteca e sulla loro riallocazione in altra sede durante i lavori di ristrutturazione”, visto che “la pinacoteca è una delle più preziose e prestigiose risorse che la città può vantare e che l’intervento in questione si protrarrà per almeno 2 anni”.

Ora che il cantiere è stato aperto tornano sull’argomento perché – scrivono – “una città d’arte come San Severino non può permettersi che uno dei suoi gioielli più preziosi sia inibito al pubblico per un così lungo lasso temporale, dal momento che patisce già la chiusura del museo archeologico “Giuseppe Moretti” ormai non visitabile da tempo”.

Ecco l’interrogazione:

“Si chiede che l’Amministrazione illustri nel dettaglio al Consiglio comunale e alla cittadinanza con dovizia di particolari i tempi e le modalità di trasferimento delle opere presso altra sede.

Si chiede inoltre

• di conoscere quale sia l’azienda incaricata di trasferire le opere, quale esperienza abbia maturato nel settore e quali attrezzature utilizzerà

• se è previsto la redazione di un condition report (ovvero quel documento che registra lo stato di conservazione di un’opera d’arte nel momento in cui questa viene esaminata attentamente periodicamente o specificatamente in occasione di un trasferimento delle opere sia alla partenza che all’arrivo)

• se è prevista la stipula di un’assicurazione cosiddetta “da chiodo a chiodo” (ovvero una formula assicurativa temporanea per la copertura di tele ed opere d’arte)

• quale impegno economico abbia previsto l’Amministrazione comunale per la messa in sicurezza delle opere d’arte, per il loro spostamento, per l’assicurazione, per l’adeguamento della nuova sede, per l’allestimento della mostra temporanea.