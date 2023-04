La costruzione del nuovo chiosco dei giardini dura ormai da un paio di anni, rispetto ai sei mesi programmati inizialmente. A questo si aggiunga la chiusura del parco per lavori di sistemazione del patrimonio arboreo, almeno fino al prossimo dicembre. I due fatti, che sono andati a sommarsi l’uno con l’altro, hanno privato alla fruizione pubblica uno dei pochi spazi non danneggiati dal sisma. Ora, con la bella stagione alle porte, i consiglieri di minoranza di “San Severino futura” e “Insieme per San Severino” vanno all’attacco sulla questione con un’interogazione che sarà discussa giovedì in Consiglio comunale.

Ecco le richieste delle opposizioni alla Giunta:

“1. Per il danno relativo agli aspetti culturali ed urbanistici, a quale fine voler demolire un manufatto di memoria collettiva per poi ricostruire una scatola in cemento armato bianca, quadruplicata nel volume, con un inopportuno consumo di suolo pubblico in un’area di estremo interesse culturale, sbarrando l’uscita posteriore dei giardini?

2. Per il danno agli aspetti estetici, quali misure questa Amministrazione vorrà intraprendere per ingentilire la suddetta scatola bianca, considerato anche che le piante che la ornavano sono state tagliate e sono previsti inserimenti di moderni arredi, panchine, lampioni e quant’altro in design contemporaneo, che decontestualizzeranno ancor di più l’insieme, creando ulteriori contrasti inopportuni e fuori luogo?

3. Per il danno agli aspetti sociali sopra esposti, non di minore importanza, con particolare riferimento ai bambini che passano tanto tempo a giocare nell’area gioco dei giardini, ai genitori e ai nonni, ed ai tanti ragazzi che non vedono l’ora che si riapra il loro bar dei giardini che si riaccenda la musica, l’anima di San Severino estiva, il fiore all’occhiello ormai scomparso della nostra città, si chiede se verranno rispettati i tempi di restauro del giardino storico, riportati nella cartellonistica, visto che quelli del bar sono stati quadruplicati”.

Inoltre, gli stessi consiglieri di opposizione propongono “di permettere ai cittadini, ormai stanchi della chiusura di uno dei pochi luoghi rimasti di passeggio, di convivialità, la fruizione di porzione dei giardini durante i lavori di restauro, conoscendo la fattiva possibilità di riorganizzare per fasi temporali i lavori, permettendo, considerata la vastità dell’area dei giardini, una fruizione graduata e per parti del giardino”.

Poi la domanda finale: “Quando verrà riaperto il bar? Ci sono date certe?”.