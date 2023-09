Venerdì 29 settembre torna a riunirsi il Consiglio comunale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno della seduta, fissata per le ore 19 nell’ex sala udienze del Giudice di pace, a Palazzo dei Governatori, in via Battisti, figurano subito dopo le comunicazioni del sindaco, alcune variazioni di bilancio per gli anni 2023-2025.

A seguire l’approvazione del Dup, il documento unico di programmazione, per il triennio 2024-2026, l’approvazione dello schema del bilancio consolidato relativo all’esercizio del 2022, la verifica dell’andamento delle società municipalizzate Assem Spa e Assem Patrimonio Srl, l’approvazione di una nuova convenzione per l’adesione alla Centrale unica di committenza dell’Unione montana, l’approvazione degli aggiornamenti alle linee guida, ai criteri e alla direttive per l’installazione di impianti solari, fotovoltaici, eolici, ideoelettrici, a biomasse, gas discarica, depurazione, biogas per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio comunale.

L’assise settempedana sarà inoltre chiamata ad approvare alcune modifiche alla regolamentazione e alle disposizioni per la realizzazione del cappotto termico sugli edifici che si affacciano su spazi pubblici, alcuni varianti al piano regolatore generale comunale per la trasformazione di due aree in località Serralta e in località Taccoli oltre ad esprimersi per l’istituzione e l’approvazione del regolamento riguardante il Muset, il Museo dell’elettricità e del territorio.