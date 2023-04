Le piogge di questo brutto mese di aprile hanno provocato infiltrazioni di acqua al palasport “Ciarapica”. Il problema non è di poco conto, sia per la struttura, sia per le società sportive che la utilizzano. Tanto che i gruppi di opposizione Insieme per San Severino (capogruppo Tarcisio Antognozzi) e San Severino Futura (capogruppo Francesco Borioni) hanno presentato un’interrogazione al sindaco per il prossimo Consiglio comunale, che si tiene giovedì 27 aprile.

Le loro considerazioni partono dai lavori di riqualificazione dell’impianto terminati nel giugno 2021 e legati alle normative antincendio: “In quella occasione – scrivono Antognozzi e Borioni – si volle migliorare la sicurezza del palasport con l’adeguamento delle balaustre, delle scale, delle sedute delle tifoserie; si effettuò anche un trattamento ignifugo della copertura in legno del sottotetto e dei montanti delle finestre. Furono rifatte le pavimentazioni di ingresso e quelle di bordo campo. Inoltre, nei mesi successivi si sarebbe dovuto procedere con opere di efficientamento energetico della struttura, per un importo di altri 400 mila euro circa, tramite la realizzazione di un “cappotto”. Ormai sono trascorsi quasi due anni dall’annuncio di queste secondo intervento e dal suo finanziamento… Chiediamo allora a che punto siamo e come mai si sono registrate infiltrazioni d’acqua; inoltre vogliamo conoscere se sono state accertate responsabilità da parte del direttore dei lavori e della ditta che ha operato i recenti lavori di ristrutturazione e in che modo si intende ripristinare l’agibilità del palazzetto, in quali tempi, con quali modalità, con quali costi, con quali coperture di bilancio”.

Nella stessa interrogazione i gruppi di opposizione parlano anche del degrado in cui versa l’intera area del palasport: “non degno della struttura né tanto meno della nostra città”. Degrado che interessa anche l’area camper: “Essa si rivela quanto mai importante in questo periodo primaverile caratterizzato da numerosi ponti che incentivano la mobilità turistica e dovrebbero favorire l’afflusso in città di visitatori (compresi i camperisti) – sottolineano Antognozzi e Borioni – e, dal momento che la Giunta comunale ha annunciato negli scorsi Consigli, senza fornire ulteriori informazioni ai consiglieri e alla cittadinanza, la realizzazione di una nuova area camper, chiediamo di conoscere dove, come e quando sarà approntata questa nuova area”.