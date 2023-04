Per il 78esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, l’Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa Indire ripropone, insieme a Rai Scuola, la serie di dialoghi sui “Paesaggi della memoria” andando a scoprire quelli che furono luoghi simbolo dell’antifascismo, della deportazione, della seconda guerra mondiale, della Resistenza e della Liberazione in Italia.

Un vero e proprio laboratorio didattico tra passato della Resistenza e presente nato dal lavoro di ricerca “Archivi e memoria come mezzo per una comunicazione culturale che abbia un impatto sociale”. Tra le tante “tappe” alcune portano nel Maceratese e, più precisamente, nella Città di San Severino, Medaglia d’oro al merito civile per la partecipazione alla lotta partigiana.

Lo storico e saggista Matteo Petracci, autore tra gli altri del libro “Partigiani d’oltremare” dedicato alla storia della Banda Mario, il gruppo partigiano composto da uomini e donne di almeno dieci nazionalità e tre religioni diverse che operò anche nelle campagne settempedane; ne parla nel dialogo dal titolo: “Il castello di Elcito, roccaforte della Resistenza” raccolto da Pamela Giorgi

Tra i dialoghi raccolti da Indire anche quello con Francesco Rocchetti, presidente provinciale di Macerata dell’Anpi, dal titolo: “I sacerdoti nella resistenza marchigiana”

quello di Annalisa Cegna su “Le donne nei luoghi della Resistenza”

e, ancora di Matteo Petracci, su “I campi di prigionia nelle Marche”

