Lunedì 20 marzo ha preso il via la 73^ edizione della Viareggio cup con 32 squadre maschili. Fra queste anche la Jóvenes Promesas, formazione spagnola inserita nel girone 7 del torneo internazionale e sempre pronta a mettere in vetrina giovani talenti.

Con la maglia di questa compagine gioca a Viareggio anche il settempedano Leonardo Chiariotti, classe 2005, difensore di fascia che si adatta bene pure al ruolo di centrale. E’ stato preso in prestito dal Porto D’Ascoli, il Club di serie D in cui milita per disputare il campionato nazionale juniores.

Il cartellino del promettente calciatore è della Settempeda che, lo scorso dicembre, ha ceduto in prestito il ragazzo alla squadra rivierasca.

“Ringrazio la società biancorossa nelle persone di Andrea Cruciani e Marco Crescenzo che hanno dato a Leonardo l’opportunità di giocare con il Porto D’Ascoli – dice il papà Marco – e sono grato al presidente Massi del Porto d’Ascoli che ha permesso la sua partecipazione al torneo di Viareggio”.

Per la cronaca, prima della gara inaugurale della Viareggio cup, è stato letto il giuramento degli atleti dal “nostro” Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina che ha preso parte a due edizioni del torneo, entrambe con l’Atalanta nel 2007 e 2008.