Albero e luci in piazza: il Comune costretto a un cambio in corsa

Sulle note dei grandi classici Disney e l’animazione di Multiradio, è stato inaugurato il calendario degli eventi “Christmas Town 2025” che prevede una lunga serie di appuntamenti tra mostre, spettacoli, concerti e attività fino all’Epifania.

Quest’anno l’Amministrazione comunale ha scelto la strada dell’innovazione e della sostenibilità. L’illuminazione è stata affidata a un albero stilizzato in 3D, alto 12 metri e con un diametro di 6 metri, interamente composto da migliaia di luci a led azzurre, che sostituisce il tradizionale abete per un Natale più attento all’ambiente. Accanto c’è un tunnel di luci che collega idealmente il centro della piazza a una delle due fontane, mentre in alto un “tetto” di stelle luminose copre l’ovale simbolo della città. “Avevamo fatto un bando per raccogliere proposte progettuali volte ad abbellire la piazza e le vie del centro – ha spiegato il sindaco Rosa Piermattei -, ma purtroppo, pochi giorni prima dell’allestimento, l’azienda vincitrice ha subito un incendio e siamo stati costretti a rivolgerci alla seconda impresa in graduatoria. Forse è stato un segnale: il senso di restare uniti, essere forti e non arrendersi davanti a qualsiasi difficoltà, ma andare avanti”.

Alla cerimonia ha preso parte anche l’arcivescovo di Camerino – San Severino, monsignor Francesco Massara: “Che il Natale possa risvegliare le luci della nostra vita trasformandoci in persone di accoglienza, di gioia e di amore, partendo dalle nostre famiglie e dalle nostre comunità. Che Gesù possa nascere nel nostro cuore e nella nostra vita. Buon Natale a tutti voi”.

Da parte sua, invece, l’assessore comunale al Turismo, Michela Pezzanesi, ha ricordato il cuore tematico degli eventi: “Quest’anno sarà un Natale pensato per tutti, grandi e piccoli, ma anche molto inclusivo. Avremo l’iniziativa dell’associazione Sorrisi e Motori che vedrà protagonisti i bambini con difficoltà, ai quali verrà data la possibilità di fare un giro della piazza su di una moto, insieme a tante altre iniziative che, per un mese intero, animeranno la città”.