In occasione della Colletta nazionale indetta dalla Cei per le popolazioni colpite dal terremoto dello scorso 6 febbraio in Turchia e Siria, il Movimento degli adulti scout cattolici italiani (Masci) e le parrocchie di Sant’Agostino, San Giuseppe e San Severino Vescovo propongono un’iniziativa di solidarietà per domenica 26 marzo: “Aiutiamoli con dolcezza”.

Tutti possono aderire in due modi.

Da un lato prepare un dolce fatto in casa, “con amore”, da poter offrire per lo scopo.

Dall’altro aderire all’iniziativa portando a casa uno di questi dolci in cambio di un’offerta libera.

L’intero ricavato sarà inviato, tramite la Caritas, alle popolazioni terremotate per tutte le necessità del momento.

Modalità di partecipazione

Chi vuol preparare un dolce casereccio da forno deve evitare creme e panna e deve confezionarlo in modo adeguato, scrivendo anche gli ingredienti usati. Poi, una volta fatto, lo deve consegnare sabato 25 marzo, dalle ore 15.30 alle ore 17.30 presso il palazzo vescovile, oppure domenica 26 presso il santuario della Madonna dei Lumi prima della messa delle ore 11.

I dolci preparati saranno disponibili – per chiunque volesse fare un’offerta – domenica 26 marzo a San Domenico (all’uscita dalla chiesa) dopo le messe delle ore 9, 11.30 e 18.30 e alla Madonna dei Lumi (all’uscita dal santuario) al termine della messa delle ore 11.