Doppio appuntamento con i Teatri di Sanseverino. Martedì 21 marzo, alle ore 20.45, il Feronia ospita in abbonamento Chiara Francini e Alessandro Federico in “Coppia aperta, quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame, per la regia di Alessandro Tedesco.

Una classica commedia all’italiana che racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli del Sessantotto e del mutamento della coscienza civile nel nostro Paese. Seguendo la trasformazione del concetto di matrimonio alla luce dei cambiamenti sociali e normativi degli anni Settanta, assistiamo a un esilarante racconto che descrive lo “stare in coppia” con toni divertenti e talora anche drammatici, narrando perfettamente le differenze tra psicologia maschile e femminile.

Antonia, interpretata da Chiara Francini, incarna il modello ideale di tutte le mogli tradite e racconta con ironia la loro “sopravvivenza” tra le mura domestiche. Quindi lei, pur di continuare a stare vicino al marito, decide di accettare l’impensabile: il testo descrive perfettamente al riguardo la psicologia maschile dell’epoca e la relativa insofferenza al concetto di monogamia: “Prima regola: perché la coppia aperta funzioni, deve essere aperta da una parte sola, quella del maschio! Perché… se la coppia aperta è aperta da tutte e due le parti… ci sono le correnti d’aria!”.

Soltanto quando nel cuore di lei si insinua un nuovo uomo, giovane e intelligente, il marito sembra finalmente accorgersi dell’esistenza della moglie e del suo bisogno di essere amata e considerata.

Ironica quanto basta e sensuale quando vuole, Chiara Francini è un’artista eclettica, un vulcano di carisma e vitalità, con importanti ruoli sul piccolo e grande schermo, conduzioni al fianco di pilastri della tv come Pippo Baudo e Amadeus e un esordio letterario con decine di migliaia di copie vendute. Qui si mette alla prova con un testo importante e un ruolo che le consente di mostrare la sua eccellente capacità attoriale.

Accanto a lei Alessandro Federico, uno dei più magnetici attori della sua generazione.

I Teatri di Sanseverino proseguono poi nella programmazione di questa settimana giovedì 23 marzo, sempre al Feronia alle 20.45, con il concerto della Form, l’Orchestra sinfonica marchigiana, dedicato a Shostakovich e Beethoven. Violoncello e direzione saranno affidati a Luigi Piovano, una star internazionale della musica classica.

Ingresso unico euro 12, ridotto per abbonati stagione di prosa euro 10, ridotto di cortesia per giovani e studenti euro 5.

Prenotazioni alla Pro loco (telefono 0733638414) aperta da martedì a domenica, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 oppure nella biglietteria del teatro Feronia (0733634369), aperta dalle ore 19 del giorno dello spettacolo.