Non riesce il tris alla Rhütten del presidente Francesco Ortenzi che, dopo due vittorie nella regular season a spese del Basket Fermo (59-50 al palas Ciarapica all’andata e 82-67 alla palestra Coni al ritorno), si arrende sul parquet dei canarini per 71-66. Dopo il quarto d’avvio in cui i biancorossi di Sparapassi, privi ancora di Severini e Strappaveccia, lamentano un gap di 5 lunghezze (19-14), nel secondo periodo si assiste alla reazione dei settempedani che pigiano sul pedale dell’acceleratore e, con un parziale di 21-12, ribaltano la situazione portandosi all’intervallo lungo avanti di 4 punti (31-35). Il secondo periodo resta però l’unico che vede svettare capitan Cruciani (top-scorer dei biancorossi con l’ispirato Massaccesi a ruota) e compagni, che lamentano crepe difensive nel secondo tempo in cui perdono anche due pilastri come il capitano ed il pivot Potenza per raggiunto limite di falli. Al termine la resa che non condiziona tuttavia il cammino della Rhütten. A due giornate dalla fine della fase ad orologio i sanseverinati restano quarti ed hanno 4 punti di vantaggio rispetto proprio ai fermani. Nel prossimo turno sfida d’alta quota alla capolista Macerata in trasferta ed il primo aprile conclusione della seconda fase in casa, con il Grottammare. Almeno una vittoria per blindare il quarto posto è sulla carta possibile per il quintetto di Alberto Sparapassi. Poi la lotteria dei play-off!

FORNO A LEGNA FRINCONI BASKET FERMO-RHÜTTEN 71-66

FERMO: Bernard 6, Poggi, Mezzabotta 19, Guenci 21, Santini n.e., Quondamatteo (cap.) 17, Cipriani, Pedicone, Pelacani n.e., Martinelli 1, Anibaldi 5, Del Buono 2. All. Marilungo

RHÜTTEN: Magnatti 2, Foglia, Cruciani (cap.) 18, Potenza 4, Uncini 3, Della Rocca 5, Gharbi n.e., Massaccesi 17, Pettinari n.e., Buccolini, Ortenzi 7, Fucili 10. All. Sparapassi

NOTE: parziali 19-14, 12-21, 20-14, 20-17; progressivi: 19-14, 31-35, 51-49, 71-66; tiri da 3 punti: Fermo 9, Rhütten 7; fallo antisportivo a Del Buono; usciti per 5 falli Cruciani e Potenza.

Arbitri: Iacomucci di Pesaro e Tranquilli di Ascoli Piceno

Luca Muscolini