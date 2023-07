La Città di San Severino è prima, fra i Comuni che hanno una popolazione compresa fra i 5 mila e i 15 mila abitanti, per quanto riguarda la graduatoria dei progetti vincitori del bando “Città che legge”, finalizzato alla realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura.

Il bando era rivolto ai Comuni che hanno ottenuto proprio la qualifica di “Città che legge”, una sorta di bollino verde per le realtà che hanno deciso di riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale anche attraverso la diffusione della lettura come valore condiviso in grado non solo di influenzare positivamente la qualità della vita, ma anche di trasformare quella che dovrebbe essere una sana abitudine in uno strumento utile a interpretare il mutamento del nostro tempo.

A sposare l’iniziativa è stata la Giunta settempedana che, nei mesi scorsi, ha deliberato di accogliere una specifica richiesta della Biblioteca comunale “Francesco Antolisei”, promossa dal Centro per il libro e la lettura, l’Istituto autonomo del Ministero della Cultura d’intesa con l’Anci.

Il bando ha messo a disposizione un totale di un milione di euro, dotazione che ha consentito di finanziare a livello locale una serie di progetti “esemplari” in grado di coinvolgere scuole, biblioteche, istituzioni e associazioni e creare un ecosistema favorevole alla lettura.

Il Comune di San Severino, primo in graduatoria, riceverà un finanziamento di 20 mila euro.