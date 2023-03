Gli anni passano, ben 38 dall’allora fondazione nel lontano 1985, ma la passione resta. È stato sufficiente un accenno di gruppo WhatsApp e gli allora fondatori della Fossa dei Leoni, sezione Macerata, non ci sono stati a pensare su due volte. All’Insolito Ritrovo i… soliti settempedani di allora: Alessandro Paoloni, il deus ex machina della reunion a distanza di tanto tempo, Graziano Borgiani, Fabio Verbenesi e Luca Muscolini sono tornati a sedere davanti ad una buona tavola per parlare dei colori rossoneri. Del Milan hanno ricordato le tante vittorie, le cocenti sconfitte da cui si è ripartiti per altri successi, ma anche i tanti momenti della vita di allora, quando i capelli erano più neri e di più, gli anni tanti di meno ed il fuoco della passione per il Milan ardente. Tanti i ricordi: dai rischi di trasferte insidiose allo striscione ufficiale testimoniante l’amore incondizionato per la squadra. E, ancora, dalle partite eccezionali come le tante finali di Champions alle altre meno nobili ma pur sempre gustose, per la gioia di stare insieme e di aver creato un gruppo affiatato il cui zoccolo duro, come testimonia il ritrovo del quartetto, è rimasto intatto. La vita è scorsa inesorabile, tra soddisfazioni ed errori, come è naturale che sia. Alcuni compagni, mai dimenticati, si sono arresi a crepuscoli prematuri, ma la suggestione resta. Come i momenti clou delle telefonate, per un posto al sole a San Siro, alla sezione centrale del gruppo Ultras rossonero dalla mitica cabina telefonica insonorizzata del Bar di Cipolletta quando altri metodi per ottenere un tagliando d’ingresso non c’erano: «Nadia (una dei leader della Fossa di tanti anni fa, ndr), hai una decina di biglietti per Milan-Juve?». Con la rituale risposta: «Ve ne posso dare 5, ma se volete ne ho una trentina per Milan-Atalanta (i nerazzurri a quei tempi stazionavano sempre nella parte destra della classifica…)». Le risate restano, come i rimpianti ed un pizzico di nostalgia per una giovinezza che non c’è più. Sono stati comunque 38 anni che hanno meritato di essere vissuti. La prossima reunion? Hanno promesso a breve, anche per ricordare, stavolta foto alla mano, i tanti momenti belli di numerosi eventi da milanisti e l’entusiasmo degli allora quattro ragazzi della Fossa.

Lu.Mus.