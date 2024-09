Alunni poeti dell’Istituto “Tacchi Venturi” premiati ad Ancona

Giornata da ispirati letterati per due alunni attualmente in 2^ A del Comprensivo Padre Tacchi Venturi diretto dalla prof. Catia Scattolini. Grazie alla loro verve poetica, Livio Borri e Viola Urcìa, lo scorso anno frequentanti la 1^ A della Secondaria, hanno calamitato l’attenzione dei giurati del XIX Premio letterario “Poesia onesta – Studenti 2024”, sezione poesia in italiano, promosso dall’Associazione culturale Versante, che li hanno premiati pubblicando i loro componimenti nell’antologia “Primi versi”. I due alunni, accompagnati venerdì scorso dall’insegnante di lettere della propria classe, la prof.ssa Valeria Colafrancesco e dalla dirigente Scattolini alla sala del Consiglio del Comune di Ancona in Largo XXIV Maggio, sono stati omaggiati dal curatore del premio Fabio Serpilli, dopo un elogio dello stesso in particolare della centralissima piazza del Popolo, «degno vassoio del centro settempedano», con una copia dell’antologia (due per l’insegnante che potrà così condividere orgogliosamente il brillante operato dei propri alunni con gli altri docenti a scuola). Livio Borri, novello Filippo Tommaso Marinetti («Noi affermiamo… la bellezza della velocità»), ha colpito la giuria del concorso letterario con la poesia “La velocità”: «ci rapisce in un baleno… mentre l’adrenalina ci riempie il cuore di fiamme consistenti», mentre Viola Urcìa con un componimento più intimista, intitolato “Solo un colore…”: «Le sfumature si intersecano, i colori cambiano, le emozioni si evolvono ed io sono lì, sola, a guardare tutto questo con gli occhi che brillano, perché a volte solo un colore può essere l’essenza di un vero amore». Una bella doppietta a suon di versi per cominciare con il piede giusto l’anno scolastico per l’istituto settempedano.

Lu.Mus.