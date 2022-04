Sios Novavetro battuta all’Eurosuole (3-1). Volano invece le ragazze della Tormatic

Viene sconfitta 3-1 la Sios Novavetro dalla giovanissima Lube Civitanova. È uno stop amaro, visto che i ragazzi di coach Pasquali perdono così il primato del girone, ora appannaggio della Happy Car Rsv.

La squadra gioca in maniera impeccabile e riesce a mettere sotto i padroni di casa. La grinta e la determinazione settempedana portano l’inerzia del match dalla propria parte e con un parziale di 16-25 si aggiudica il primo set. Lo stesso ritmo e la stessa voglia contraddistinguono anche il secondo parziale, ma poi una serie di errori condanna la Sios Novavetro a cedere il set sul filo di lana: 25-23.

I ragazzi Lube, ormai rianimati, spingono ancora di più sull’accelleratore e fanno prevalere la differenza fisica. La Sios prova a rimanere aggrappata al match non riuscendo però a trovare più la quadra vista nei primi due parziali. Infatti il terzo e il quarto set sono da dimenticare per i settempedani (25-20 e 25-12), così la squadra di casa si prende meritatamente i 3 punti.

È una sconfitta contro una squadra dotata e ben disposta, che non deve far perdere d’animo i ragazzi guidati da capitan Muscolini.

Giovedì, infatti, scenderanno di nuovo in campo contro la TecnoSteel Montecassiano per il recupero della prima giornata dei playoff.

In campo femminile, invece, è arrivata una vittoria schiacciante per le ragazze della Tormatic: 3-0 contro la Pagliare Volley. La formazione di coach Mosca riesce a vincere il match, nonostante qualche acciacco fisico, e a continuare così il suo fantastico percorso. La partita non ha storia fin dalle prime battute e la gestione condotta dalle padrone di casa è praticamente perfetta. La Tormatic dopo questo match mantiene il primo posto solitario, insidiato solo dall’EsaVolley che al momento si trova a -7 con 2 partite da recuperare. Tormatic – PagliareVolley 3-0 (25-13, 25-21, 25-17).