Croce rossa: al via il nuovo corso di formazione per volontari

Il Comitato della Croce rossa italiana di San Severino lancia un nuovo appello alla solidarietà: è in partenza, infatti, il corso di formazione rivolto a chiunque desideri mettere il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri, entrando a far parte della più grande organizzazione umanitaria del mondo.

L’appuntamento per tutti gli interessati è fissato per mercoledì 13 maggio alle ore 21 presso la sede locale della Cri, situata in via Brodolini.

Durante la serata verranno illustrati i dettagli del percorso formativo, le numerose attività svolte dal comitato sul territorio e le modalità per unirsi alla squadra dei volontari. Il corso è aperto a tutti gli over 14, l’iscrizione online può essere effettuata subito sul portale gaia.cri.it e per dubbi o approfondimenti è possibile contattare il numero 333 4680268.

Diventare volontario significa operare quotidianamente per migliorare la vita delle comunità, offrendo supporto sanitario, sociale e logistico. Dalla gestione delle emergenze alle attività dedicate ai giovani, la Croce rossa offre molteplici ambiti di impegno, adattabili alle attitudini e alla disponibilità di ogni singolo cittadino. Il Comitato invita dunque tutta la popolazione di San Severino a partecipare all’incontro informativo per scoprire come un piccolo gesto di volontariato possa fare una grande differenza.

Per ulteriori informazioni, il Comitato locale della Croce rossa (via Brodolini, San Severino Marche, num. 333 4680268), è presente anche sui canali social Instagram (@cri.sanseverinomarche) e Facebook.