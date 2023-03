Le rassegne del Cinema San Paolo proseguono: da marzo a maggio, un nuovo programma di otto film accompagnerà le serate dei giovedì e venerdì settempedani, con lungometraggi di recente uscita o prossimi all’arrivo nelle sale. Drammi e commedie che hanno conquistato il pubblico e stimolato la critica, opere selezionate dai festival cinematografici più importanti, come Venezia, Cannes e gli Oscar.

I film in cartellone sono: Il primo giorno della mia vita, di Paolo Genovese, con Toni Servillo, Margherita Buy, Valerio Mastandrea e Sara Serraiocco (giovedì 9 e venerdì 10 marzo); Laggiù qualcuno mi ama, il docufilm di Mario Martone su Massimo Troisi (giovedì 16 e venerdì 17 marzo); The Whale, di Darren Aronofsky, con Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty Simpkins, Hong Chau e Samantha Morton (giovedì 23 e venerdì 24 marzo); Gli spiriti dell’isola, di Martin McDonagh, con Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon e Barry Keoghan (giovedì 30 e venerdì 31 marzo, sabato 1° aprile); Everything Everywhere All At Once, di Daniel Kwan e Daniel Scheinhert, con Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu (giovedì 13 e venerdì 14 aprile); Empire of Light, di Sam Mendes, con Olivia Colman, Colin Firth e Micheal Ward (giovedì 20 e venerdì 21 aprile); Un uomo felice, di Tristan Séguéla, con Fabrice Luchini e Catherine Frot (giovedì 27 e venerdì 28 aprile); infine, Decision to Leave, di Park Chan-wook, con Tang Wei, Park Hae-il, Lee Jung-hyun e Go Kyung-pyo (giovedì 4 e venerdì 5 maggio).

Alcuni di questi lavori hanno già ricevuto dei riconoscimenti di valore: Gli spiriti dell’isola ha vinto, tra i tanti premi, i Golden Globes 2023 come “Migliore film commedia”, “Migliore attore” (Colin Farrell) e “Migliore sceneggiatura”, a Venezia Colin Farrell ha ottenuto la “Coppa Volpi” e Martin McDonagh il “Premio Osella per la migliore sceneggiatura”; Decision to Leave ha vinto al Festival di Cannes 2022 il Prix de la mise en scèn.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. L’abbonamento all’intera rassegna costa 25 euro, il costo per un singolo ingresso è di 6 euro: per fare l’abbonamento, ci si può rivolgere alla Pro loco o alla Libreria “Gulliver”.

“Il Settempedano” ha già recensito i seguenti lungometraggi:

Gli spiriti dell’isola

The Whale

Empire of Light

S. G.