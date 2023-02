«Il futuro della nostra città ci è ben chiaro. Così si è espresso il sindaco nella recente assise comunale, in cui, come da tradizione oramai consolidata, l’assemblea è stata degradata a mero conviviale tra vecchi conoscenti». È la disamina del consigliere Tiziana Gazzellini, del gruppo “Insieme per San Severino”, che prosegue così: «È singolare quanto accaduto nel corso della riunione, nella quale il sindaco, rispondendo alle istanze della minoranza, sosteneva di avere ben in mente il futuro della città, ma di non volerlo svelare in anticipo. Come dire: lo so ma non lo dico. Sorge spontanea qualche perplessità sulla qualità di tali espressioni rispetto al ruolo rivestito. Le stesse sono a dir poco inusuali per una sede istituzionale. In altri contesti un tale comportamento avrebbe esposto il relatore alla pubblica derisione. Oltretutto, la scarsa convinzione con la quale il primo cittadino leggeva gli appunti redatti per l’occasione, peraltro privi di qualsiasi contenuto empirico, è stata immediatamente percepibile dal comportamento tenuto in aula, contraddistinto da sguardi ridenti e complicità ricambiate dai compagni di banco. Tutti segnali tipici dell’imbarazzo di chi non conosce l’argomento e non sa cosa rispondere. Tra l’altro otto nostre interrogazioni non hanno avuto risposta… Nel frattempo la città è oppressa da una cappa di depressione mai vista prima: strade deserte, negozi vuoti, vita sociale inesistente, crollo demografico e famiglie in fuga verso la costa, chiusura sistematica di attività commerciali, infrastrutture fondamentali bloccate, ospedale in disarmo e servizi sanitari in costante diminuzione. Se questa tendenza dovesse continuare l’unica città immaginabile, al netto del piano “segreto” custodito dalla Giunta, è fatta di case ristrutturate ma senza abitanti. La cura è necessaria subito, perché il paziente sta morendo…».

Lu.Mus.