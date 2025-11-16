Esercitazione della Protezione civile: i volontari “liberano” il ponte Sant’Antonio

Esercitazione al ponte Sant’Antonio per il gruppo di Protezione civile coordinato da Dino Marinelli. L’operazione ha avuto lo scopo di ripulire gli argini del fiume e liberare le arcate da tronchi e rami secchi portati a valle dalle acque del Potenza.

Inoltre i volontari hanno effettuato simulazioni di intervento in caso di alluvione con l’ausilio di una nuova idrovora a piena disposizione del gruppo acquistata con fondi comunali e regionali.

L’attività, inizierà intorno alle ore 8 di sabato 15 novembre, è stata ripresa anche dalle telecamere del Tg Marche.

Il lavoro è stato importante e proficuo. E ha permesso di raggiungere anche un duplice obiettivo: il controllo dell’efficienza della strumentazione e l’addestramento dei volontari nel corretto utilizzo in casi di emergenza di idrovore e motoseghe.

Le idrovore, in particolare, vengono impiegate in situazioni di allagamento per liberare sottopassi, garage, cantine e varie strutture ed hanno visto operare il gruppo comunale di Protezione civile anche al di fuori dei confini cittadini per prestare aiuto e soccorso in diverse situazioni di emergenza nelle Marche e in altre regioni d’Italia.