Il gruppo della Protezione civile intervenuto al Ponte Sant'Antonio
Esercitazione della Protezione civile: i volontari “liberano” il ponte Sant’Antonio

16 Novembre 2025

Esercitazione al ponte Sant’Antonio per il gruppo di Protezione civile coordinato da Dino Marinelli. L’operazione ha avuto lo scopo di ripulire gli argini del fiume e liberare le arcate da tronchi e rami secchi portati a valle dalle acque del Potenza.

Inoltre i volontari hanno effettuato simulazioni di intervento in caso di alluvione con l’ausilio di una nuova idrovora a piena disposizione del gruppo acquistata con fondi comunali e regionali.

L’attività, inizierà intorno alle ore 8 di sabato 15 novembre, è stata ripresa anche dalle telecamere del Tg Marche.

Il lavoro è stato importante e proficuo. E ha permesso di raggiungere anche un duplice obiettivo: il controllo dell’efficienza della strumentazione e l’addestramento dei volontari nel corretto utilizzo in casi di emergenza di idrovore e motoseghe.

Le idrovore, in particolare, vengono impiegate in situazioni di allagamento per liberare sottopassi, garage, cantine e varie strutture ed hanno visto operare il gruppo comunale di Protezione civile anche al di fuori dei confini cittadini per prestare aiuto e soccorso in diverse situazioni di emergenza nelle Marche e in altre regioni d’Italia.

