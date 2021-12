Calcetto, il Serralta perde 4-1 in trasferta col Villa Strada

Per il Serralta ancora una trasferta amara con la quinta sconfitta in altrettanti impegni esterni che certificano l’esistenza di un problema da superare e risolvere. Nemmeno da questa gara arrivano punti per muovere la graduatoria e così anche a Villa Strada di Cingoli (decima giornata) i settempedani si devono arrendere per 4-1 ai padroni di casa della Polisportiva Victoria. Il match è stato disputato all’aperto ed è stata un’insidia in più oltre ad un rivale ostico e pronto a sfruttare il turno casalingo. Alla fine i locali riescono a centrare i tre punti in palio e ad allungare in classifica proprio sul Serralta che resta fermo a quota 10 punti (terzultimo posto). I cingolani partono meglio trovando il doppio vantaggio con le reti di Barigelli e Banchetti. La reazione gialloblù c’è e si materializza con il gol di Moscoloni che riporta in partita i suoi e riapre i giochi in vista della ripresa. Nella seconda frazione, invece, è il Victoria ad allungare di nuovo e stavolta definitivamente con altre due reti messe a segno da Marchegiani e ancora da Barigelli. Si materializza così il 4-1 definitivo che mette fine all’incontro e premia i cingolani condannando invece ad un nuovo ko un Serralta che deve cercare di cambiare marcia lontano dal Palas Ciarapica dove tornerà a giocare venerdì prossimo 10 dicembre (ore 22) contro il Futsal Sangiustese attualmente terzo in classifica (19 punti).

FORMAZIONE SERRALTA: Vignati, Ciriaco, Paciaroni, Bonci, Gashi, Gori, Moscoloni, Pellegrini, Bardho, Nardi, Palazzesi. All. Falsetti

Roberto Pellegrino