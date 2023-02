“Il futuro della nostra città ci è ben chiaro, e da tempo, ma prima di presentare il nostro progetto di sviluppo ufficialmente, come consuetudine di questa Amministrazione, vogliamo che lo stesso sia completamente definito, anche nei rapporti con gli altri interlocutori, non ritenendo corretto esporre delle ipotesi che, alla luce proprio dei confronti che stiamo avendo, potrebbero ancora subire delle modifiche”.

Il sindaco Rosa Piermattei ha replicato così, in Consiglio comunale, ai gruppi consiliari “Insieme per San Severino” e “San Severino Futura” che con un’interrogazione hanno chiesto spiegazioni sulla ricostruzione degli edifici pubblici e la loro futura collocazione.

“L’interrogazione in questione – ha spiegato il primo cittadino – riguarda scelte strategiche per la città, scelte molto importanti da compiere da parte dell’Amministrazione comunale e che necessariamente vanno ponderate alla luce di numerose e contrapposte esigenze, già emerse o che emergeranno, cercando di trovare la soluzione migliore e tenuto infine conto anche dei finanziamenti disponibili. Rispetto a quanto relazionato nei precedenti Consigli comunali non si registrano novità e mi riporto alla documentazione che è stata già consegnata ai gruppi di minoranza a seguito di una richiesta di accesso agli atti”.

Rispondendo agli interrogativi posti dai gruppi di minoranza la Piermattei ha poi spiegato: “Per effetto della scelta che abbiamo fatto per la collocazione della nuova Casa di riposo, condivisa con tutto il Consiglio comunale, con il conseguente acquisto dell’ex area circhi, le strategie dell’Amministrazione comunale sono cambiate, rimanendo intatta la volontà della vendita dell’area dell’ex mattatoio, proprio per permettere di attuare le strategie pianificate al fine di dare un nuovo volto alla città. In merito all’edificio di via Talpa secondo le attuali normative lo stesso si deve considerare vulnerabile per forza di cose poiché non è stato costruito nel rispetto delle attuali norme in vigore, che sono le norme tecniche del 2018. Dato che l’edificio è stato costruito nei primi anni ’70 e dato che nel tempo le norme sismiche sono diventate sempre più restrittive in termini di prestazioni, facendo una valutazione numerica con le attuali norme, l’edificio risulta vulnerabile ma questo non vuol dire che l’edificio non è sicuro e quindi ciò non comporta la perdita di agibilità dell’edificio. L’opera è stata finanziata con l’Ordinanza 31 del 2021 per 3 milioni e 800 mila euro ma la stessa Ordinanza, per la sua attuazione, segue l’accordo quadro tra la struttura commissariale e Invitalia, che prevede la costituzione di appositi elenchi di tecnici e imprese con particolari requisiti da cui attingere per l’attuazione degli interventi. L’accordo quadro ancora non è stato concluso, pertanto l’Ordinanza ad oggi non è attuabile. Per il sito dove costruire il nido ci sono delle trattative in corso. Vi terrò aggiornati, così come ho sempre fatto in caso di sviluppi. La scuola d’infanzia verrà ospitata nella scuola in via d’Alessandro e non è detto che, a seguito di un intervento di recupero, il nido non trovi collocazione proprio nel plesso del Gentili. In merito a tutti gli altri punti dell’interrogazione, relativi alla futura collocazione degli uffici strategici comunali, degli uffici e dell’autorimessa del servizio Manutenzioni, della sede della Protezione civile, dei nuovi parcheggi e della nuova area camper – come già anticipato – si tratta di scelte strategiche per la città che si condizionano reciprocamente l’una con l’altra e che vedono coinvolti anche altri enti, con i quali ci sono tuttora trattative in corso, ma anche dei privati, con i quali si sta trattando la cessione di aree per i futuri insediamenti. Non appena saranno definite tali trattative, sarà premura dell’Amministrazione comunale informarne questo Consiglio comunale e la cittadinanza”.