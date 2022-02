Volley: Sios Novavetro riparte col piede giusto e sale in vetta

Dopo due mesi di stop, inizia nel migliore dei modi il 2022 per la Sios Novavetro. Al palasport Ciarapica la squadra gialloblu vince con un netto 3-0 la sfida contro la Fea Telusiano, quarta forza del campionato, e grazie allo scivolone della capolista Happy Car San Benedetto si trova in vetta alla classifica del girone B di serie C.

La gara.

Partono contratti i ragazzi settempedani, concedendo punti agli avversari con qualche errore di troppo in battuta. Ma è bravo coach Pasquali che con un time out fa tornare la sua squadra ai suoi soliti livelli e così il set si conclude con il risultato di 25-20.

Il pubblico, settimo giocatore in campo, si fa sentire e spinge insistentemente la squadra di casa.

Nel secondo set i settempedani tornano in campo agguerriti, imponendo il loro gioco e vincendo il parziale 25-13.

Anche il terzo parziale prende la falsa riga del precedente e, nonostante qualche difficoltà nel finale, la Sios Novavetro chiude per 25-23, portando a casa un netto 3-0 che le consente di balzare in vetta alla classifica.

Il prossimo appuntamento di campionato è fissato per sabato 19 febbraio, quando i ragazzi di San Severino giocheranno lo scontro al vertice contro la Happy Car San Benedetto.

Ma prima ci sono i quarti di andata di Coppa Marche: la Sios Novavetro sarà impegnata giovedì 17 febbraio contro Banca Macerata.