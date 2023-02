I volontari del gruppo comunale di Protezione civile hanno preso parte alle esercitazioni del XII Meeting invernale della Protezione civile delle Marche, svoltosi a Sarnano, seguendo un corso di guida in fuoristrada servito per spiegare gli elementi peculiari della guida sicura su terreni impervi, le differenze tra diversi mezzi ma anche le tecniche da mettere in atto in situazioni di pericolo oltre alle modalità di utilizzo di alcune particolari dotazioni.

Oltre a lezioni in aula i volontari sono stati impegnati anche in un’esercitazione. L’iniziativa è stata organizzata dalla Protezione civile regionale, dall’Anpas Marche, dal Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico e dal club maceratese dell’associazione Radiantistica.