Giovedì 12 dicembre sarà inaugurata la nuova palestra dell’Itts “Divini”

È tutto pronto per l’inaugurazione della nuova palestra dell’Istituto tecnico “Eustachio Divini”, prevista per giovedì 12 dicembre, a partire dalle ore 12. Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco Rosa Piermattei, il Commissario straordinario per la Ricostruzione, Guido Castelli, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e il presidente della Provincia di Macerata, Sandro Parcaroli.

La nuova palestra, parte integrante del nuovo “Divini”, è stata progettata per rispondere ai più elevati standard di sicurezza e di efficienza energetica.

“Questa struttura – sottolinea il Commissario straordinario Guido Castelli – è un esempio tangibile di come la ricostruzione post sisma possa trasformare le difficoltà in opportunità. Non è solo un edificio, ma un messaggio di speranza e determinazione. Il nostro obiettivo è quello di restituire non solo luoghi, ma anche fiducia nel futuro, assicurando alle comunità del cratere sismico infrastrutture moderne e resilienti. Le problematiche che si erano scatenate sul “Divini” sembravano insormontabili e, invece, con la collaborazione e la determinazione siamo riusciti in questo risultato. Obiettivo puntato ora sulla consegna dell’intera struttura agli studenti per l’anno scolastico 2025-2026”.

“L’inaugurazione di questa palestra – spiega il primo cittadino settempedano Rosa Piermattei – non è solo un simbolo di rinascita ma anche una promessa mantenuta alla nostra comunità e ai giovani che rappresentano il nostro futuro. Non ci siamo mai fermati e ora celebriamo non solo un risultato concreto, ma anche la forza e la determinazione del nostro territorio. Questa palestra non è solo uno spazio fisico, ma un luogo dove crescere, allenarsi e condividere valori fondamentali”.