Procede l’iter per la progettazione dell’intervalliva San Severino – Tolentino. L’argomento è stato trattato nel corso dell’ultimo Consiglio comunale e il sindaco Rosa Piermattei ha fatto il punto della situazione.

“La Quadrilatero ha concluso le indagini preliminari e sta procedendo all’affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva che dovrà essere assegnata e sottoscritta entro metà del prossimo mese. Per la redazione del progetto saranno concessi 120 giorni, quindi dovrà essere consegnato alla fine del mese di aprile. Successivamente alla presentazione, il progetto dovrà essere sottoposto alla fase di verifica e validazione che dovrà essere conclusa presumibilmente entro due mesi. A validazione effettuata, il progetto sarà sottoposto al vaglio del Cipes per l’approvazione definitiva e l’acquisizione della completa copertura finanziaria dell’opera”.