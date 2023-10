Lunedì 16 ottobre, in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione, l’Istituto tecnico tecnologico “Divini” ha organizzato una conferenza dal titolo “Cibo, salute e benessere” al teatro Italia. Dopo i saluti di apertura del Dirigente scolastico, gli esperti intervenuti hanno sottolineato l’importanza del cibo, visto non solo come alimento, ma anche come rimedio, cura e fonte di energia nel rispetto dell’ambiente circostante. Le docenti Serena Gabrielli e Cinzia Mannozzi dell’Università di Camerino hanno affrontato proprio tali tematiche, promuovendo le azioni e i comportamenti corretti per migliorare la qualità della vita e del mondo che ci circonda, anche attraverso un consumo alimentare più responsabile e sostenibile.

Quindi, Valeria Capri – nutrizionista e docente dell’Itts “Divini” – si è soffermata sul rapporto tra alimentazione e adolescenza, sensibilizzando i ragazzi sull’importanza del cibo in una fase di profondi cambiamenti fisiologici e psicologici, durante i quali l’informazione e la prevenzione sono fondamentali per favorire una crescita sana, prevenire le malattie ed evitare disturbi come l’anoressia e la bulimia.

La conferenza è stata soprattutto l’occasione per celebrare un importante traguardo raggiunto dal “Divini”: alla presenza di Claudio Mazza, presidente della Fee Italia (Foundation for environmental education), di Francesco Ranciaro, presidente del Circolo “Il Grillo” di Legambiente, e del vicesindaco Vanna Bianconi, l’Istituto ha ottenuto la certificazione internazionale Eco-Schools, rappresentata dalla prestigiosa Bandiera verde: un riconoscimento ambito in tutto il mondo per le scuole che promuovono la sostenibilità attraverso l’educazione ecologica.

Il presidente Mazza ha ribadito i principi educativi del programma Eco-Schools che prevede un coinvolgimento attivo degli studenti nel rispetto e protezione dell’ambiente che li circonda, modificando le proprie azioni in chiave ecosostenibile.

All’evento, curato dalle docenti dell’Eco Comitato della scuola, hanno partecipato tutti gli studenti delle classi prime e seconde dell’Istituto.