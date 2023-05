Un brindisi che sancisce la bontà di un’annata che ha visto la Rhütten Basket arrendersi al secondo turno dei playoff di serie D all’attrezzato Real Basket Club Pesaro dopo aver battuto per 2-0 il Montecchio Sport e di buon augurio per la prossima stagione, non prima però di aver vissuto un evento all’aperto di sicuro richiamo come la terza edizione dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il circuito dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, per atleti magiorenni, organizzato dalla Federazione italiana pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport.

Cinque le tappe nelle Marche, la seconda delle quali a San Severino – dal 22 al 24 giugno – grazie al Playground settempedano.

Tornando ai ragazzi di coach Alberto Sparapassi, la prima squadra, con i tecnici e i collaboratori di un’annata positiva, ha vissuto un momento rilassante all’Agriturismo Le Borgianelle dove, sotto gli occhi compiaciuti del presidente Francesco Ortenzi, si sono levati i calici per un meritato brindisi di saluto e di arrivederci alla prossima stagione che potrebbe vedere la Rhütten ancora più attrezzata per il torneo di serie D.

Ora, però, il meritato riposo ma con l’occhio rivolto allo Streetbasket Circuit del Playground settempedano di giugno.

Luca Muscolini