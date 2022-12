Il chiostro di San Domenico ha fatto da cornice alla splendida serata dedicata ai quarant’anni di Martina Cochi. Festa organizzata in maniera perfetta e riuscita sotto tutti i punti di vista. Si sono ritrovati parenti, amici e le persone più vicine a Martina per celebrare questo importante traguardo e lo hanno fatto vestiti in maniera elegante con abito scuro, come si usava fare per i veglioni di una volta. La serata è stata organizzata proprio per ricordare quelle epiche serate e il tema della stessa era dedicato alle stelle. Altro particolare curioso riguarda i tavoli che sono stati contrassegnati con i nomi dei cantanti italiani più famosi. La partecipazione è stata numerosa, festosa e coinvolgente. Nessuno si è risparmiato (c’erano invitati di tutte le età) scatenandosi in balli e canti e rimanendo in pista fino a tarda sera con la musica revival (’70, ’80 e ’90) del dj B-Mas 360. La rosticceria di Gian Palma Bartoccioni si è occupata del buffet fatto di prodotti tipici di produzione propria.

Per Martina sono stati organizzati giochi e scherzi e non potevano mancare le tradizionali foto ricordo con familiari e parenti (per Martina particolarmente emozionante quella con le due nonne…).

Festa nella festa c’è stato un altro compleanno da festeggiare, con tanto di torta celebrativa, quello dei 65 anni di Giovanni, il papà di Martina.