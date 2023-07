Progetto di scrittura creativa del “Divini” e dell’Istituto Varnelli di Cingoli, grazie all’Associazione Help Sos -Salute e famiglia che ha lavorato a stretto contatto con i ragazzi per realizzare un percorso di formazione e attività laboratoriali che hanno stimolato la loro creatività e il loro talento.

I ragazzi, divisi in gruppi e guidati da professionisti del settore letterario, librario e della comunicazione, hanno realizzato una raccolta di racconti in stile diaristico dal tema “L’essere dei giovani”. Questi racconti sono stati successivamente pubblicati da un editore e presentati al pubblico. Durante il percorso, gli studenti hanno avuto l’opportunità di mettersi alla prova come scrittori, grafici, illustratori, social media manager e strategist.

I gruppi si sono occupati rispettivamente di scrivere i racconti, realizzare le illustrazioni interne al libro, gestire la comunicazione sui social media e organizzare l’evento di presentazione del libro. A guidarli in questa avventura sono stati le digital strategist e scrittrici Silvia Alessandrini Calisti e Daniela Zepponi, l’illustratore Riccardo Messi e l’editore Simone Giaconi. Grazie alla supervisione di questi esperti del settore, i giovani scrittori hanno potuto acquisire preziose competenze teoriche e pratiche nel campo della scrittura, dell’illustrazione e della comunicazione.

Questo progetto ha rappresentato un’opportunità unica per i giovani studenti, che hanno potuto cimentarsi in diverse attività: dall’editing alla realizzazione delle illustrazioni, dalla gestione dei social media alla redazione di comunicati stampa, fino all’organizzazione pratica e logistica dell’evento di presentazione.

Gli studenti hanno avuto così l’opportunità di sviluppare le loro abilità artistiche e comunicative in modo tangibile.

Il successo di questo progetto è un chiaro esempio di come la collaborazione tra istituti scolastici e associazioni può portare a risultati straordinari.

L’associazione Help, presieduta da Cristina Marcucci, sta portando avanti con grande impegno, grazie a fondi regionali e del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, con il bando Facciamo Parte, il progetto “Imparo: immagini e parole” con lo scopo di incentivare la lettura e la scrittura; valorizzare la dimensione creativa dei giovani, la loro capacità di ricerca e di crescita.

Parte del progetto sarà anche il trekking urbano con particolare attenzione all’educazione ambientale.

I partner coinvolti nel progetto sono l’associazione Alter Eco, l’Age Corridonia, l’associazione “Equilibri”, le scuole in cui si è svolto il progetto, i Comuni di Cingoli e San Severino.