Serralta in lutto per uno dei suoi “amici” più cari. Si è spento all’età di 62 anni Giuliano Papavero, ù niru come lo chiamavano per via della sua carnagione scura un po’ tutti coloro che lo conoscevano.

Giuliano era appassionato di sport, giocava a ruzzola e amava le moto. Era di poche parole, ma sempre curioso e attento alle attività della sua Serralta. Prima del Palio 2022 il Comitato di frazione aveva messo il vessillo al castello: i colori di Serralta sventolavano ai quatto venti e Giuliano aveva molto apprezzato questo gesto. Poi, col passare delle settimane, la bandiera si era un po’ stracciata, così ieri gli amici del Comitato si sono di nuovo arrampicati in cima al castello per rimetterne una nuova proprio in memoria di Giuliano, affinché lo accompagni in questo suo nuovo viaggio.

I funerali vengono celebrati oggi, sabato 24 dicembre, alle 9.30 nella chiesa di San Domenico, partendo dalla sala del commiato “Il tempio degli angeli”. La salma sarà poi cremata.

Giuliano Papavero lascia la moglie Anna Maria, il figlio Matteo, la sorella Elia, i nipoti Simona e Andrea con Denise, i pronipoti Alessia, Asia, Nicole e Gianluca.