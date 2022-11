Dopo il successo nel 19° Memorial Toti Barone, la Rhütten San Severino concede il bis ai danni della Vigor Matelica superandola anche alla 7^ del campionato grazie all’ispirato Massaccesi, top scorer della serata con 19 punti, ed alla coppia di ex Magnatti-Strappaveccia che “spaccano” il match nel momento decisivo dell’ultimo periodo. Dopo aver chiuso avanti appena di 4 lunghezze (30-26) all’intervallo lungo, il quintetto di Alberto Sparapassi va sotto di mezzo canestro al 30’ (43-44), per poi assestare un parziale micidiale di 14-0 quasi completamente a firma del play Magnatti e della guardia Strappaveccia, i quali scagliano in tandem 3 “granate” che costringono alla resa i biancorossi ospiti. «Non è stato un confronto facile perché – spiega il diesse della Rhütten, Guido Grillo -, come ci aspettavamo, la formazione di Porcarelli è rimasta sempre attaccata al confronto, “appiccicosa” fino all’epilogo. Inoltre abbiamo avuto il nostro pivot Potenza carico di 4 falli già nel terzo quarto. Per fortuna al momento giusto si sono accesi Omar Magnatti e Mattia Strappaveccia, che hanno ricacciato definitivamente indietro i loro ex compagni nel periodo decisivo. Ora pensiamo all’anticipo di venerdì prossimo 25 novembre a Porto Recanati con l’Attila Junior Basket per tentare di salire ancora in classifica». Intanto la Rhütten è sola in quarta piazza con10 punti ed un ruolino di 5 vittorie e 2 sconfitte, in scia al duo Pedaso-Montegranaro avanti appena di 2 lunghezze.

RHÜTTEN-VIGOR MATELICA 63-46

RHÜTTEN: Magnatti 7 (1 tiro da 3 punti), Foglia n.e., Cruciani 5, Severini 3, Potenza 4, Uncini, Gharbi, Massaccesi 19, Pettinari n.e., Ortenzi 7, Fucili 12, Strappaveccia 6 (2 t. da 3p.). All. Sparapassi.

VIGOR MATELICA: Zamparini, Brugnola, Pecchia n.e., Bravetti 9, Fianchini, Perini 7, Ghouti 2, Pallotta 13, Carsetti n.e., Conti 11, Salvucci, Offor 4. All. Porcarelli

NOTE: parziali: 15-15/15-11/13-18/20-2; progressivi: 15-15/30-26/43-44/63-46; uscito per 5 falli Bravetti (Matelica).

Luca Muscolini