Prima in campionato e approdo ai quarti di finale di Coppa Marche. E’ l’immagine di fine 2022 che ci arriva della Sios Novavetro, la squadra di pallavolo allenata da coach Pasquali che milita nel torneo regionale di serie C maschile.

Nell’ultimo turno di cartello ha vinto il big match contro l’Aurora Volley Appignano (3-2) ritrovandosi così in cima alla classifica con 2 punti di vantaggio sulla seconda. Sabato 17 dicembre, alle 18, gioca ad Ascoli contro la terza del girone. Sarà l’ultima partita dell’anno, vista la successiva pausa natalizia.

Intanto i ragazzi si sono fatti un bel regalo in anticipo, battendo mercoledì sera per 3-1 la “Terra dei Castelli Agugliano” e accedendo ai quarti di finale di Coppa Marche. Dopo il 3-0 dell’andata, ai gialloblu di San Severino – impegnati in trasferta – sarebbero bastati 2 set per passare il turno, ma fin da subito hanno mostrato la volontà di fare risultato. Difatti, nel primo set hanno preso subito il largo vincendo per 11/25, grazie anche ad alcuni errori di troppo da parte degli avversari. Nel secondo parziale, Agugliano – ormai consapevole della vicina eliminazione – ha fatto fuoco e fiamme ristabilendo la parità (25-21) e riaprendo il discorso qualificazione. Nel terzo set la gara si è ulteriormente accesa ed entrambe le squadre hanno giocato a viso aperto: i padroni hanno provato a fuggire, i settempedani li hanno ripresi più volte e il finale punto a punto ha visto uscire vincitrice la Sios Novavetro che ha così potuto subito festeggiare il passaggio del turno.

Nell’ultimo set, le forze fresche entrate in campo per far rifiatare i titolari si sono comportate molto bene chiudendo i conti con il parziale di 20-25.