Passaggio del testimone dietro al bancone della pizzeria “La coccinella” di viale Eustachio, al civico numero 8. Alla festa per l’inaugurazione dopo il cambio gestione anche il sindaco Rosa Piermattei. L’attività è ora seguita da Rachele e Danilo, due giovani che hanno deciso di investire sul territorio.

“Un grandissimo in bocca al lupo a questi due ragazzi per la loro nuova impresa avviata in un periodo magico come quello del Natale”, è stato il commento del primo cittadino settempedano che ha assistito all’inaugurazione insieme a tanti amici e parenti dei nuovi gestori.