Dopo le modifiche alla viabilità, entrate in vigore sabato scorso tra via Caccialupi, via Giri e via Aleandri, nel rione Di Contro stanno per arrivare altre modifiche alla circolazione stradale. Sarà questa la seconda fase di un intervento di messa in sicurezza di una zona della città che registra un elevato flusso di traffico, soprattutto in orari scolastici.

Dopo l’installazione della segnaletica verticale e orizzontale, che inviterà a fermarsi e dare precedenza sul ponte Taborro, all’intersezione con via Fratelli Acciaccaferri, con la possibilità di svoltare a sinistra, destra e proseguire diritto, viene previsto anche il doppio senso di circolazione in via Acciaccaferri.

Ad annunciare le novità è l’assessore comunale alla Polizia locale, alla Segnaletica e alla Viabilità, Jacopo Orlandani. “In tutto il rione Di Contro – spiega – la viabilità doveva essere cambiata in quanto il via vai di auto in alcune vie strette e a doppio senso di circolazione risultava da tempo non più sostenibile soprattutto sotto l’aspetto della sicurezza degli automobilisti e anche dei pedoni, vista anche la presenza di diverse scuole”.

Dietro alla rivoluzione che sta interessando la circolazione in quest’area della città, e che risulta al momento sperimentale e comunque provvisoria, oltre al lavoro della Polizia locale e a quello del personale del Comune addetto alla segnaletica e alla viabilità, coordinato da Luciano Cialoni, c’è anche la collaborazione di molti residenti che in passato avevano non solo segnalato le difficoltà ma anche suggerito alcuni cambiamenti nel corso delle recenti riunioni che hanno interessato pure il Comitato di quartiere.

“In questi giorni di avvio di questa nuova viabilità in via sperimentale – aggiunge l’assessore Orlandani – la Polizia locale ha svolto attività di assistenza e di informazione agli automobilisti trovando supporto, in alcuni punti più sensibili, anche nella collaborazione dei volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri”.

In questa prima fase sono stati istituiti anche nuovi limiti di velocità di 30 chilometri orari in particolari tratti che sono comunque ben indicati da apposita segnaletica verticale.