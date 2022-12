Stasera, venerdì 9 dicembre, è in programma l’evento “Music for Christmas… Settempedani allo sbaraglio”. In pratica, sul palco di Piazza del Popolo si alternano (dalle ore 18 fino a tarda sera) alcuni dj locali – Simone Bmas, Mattia Malozzi, Franco Amici e Franky DG -, mentre Lorenza Ramaccini e Gelso cantano live.

In caso di maltempo l’evento si terrà ugualmente sotto i loggiati della piazza.

Accanto alla musica ci sarà spazio per drinks e food, grazie ai locali presenti in piazza: Ago’s pizzeria (pizza al taglio e al piatto), Antica latteria (vin brulé e sidro di mele caldo), Antino pizzeria (pizza al taglio), Bar Centrale (ricco aperitivo), Caffè del teatro (apericena), Loggia dei sapori (polentine con vari sughi takeway), Malik kebab (kebab), Nudo & crudo (sushi expirence) e Pino’s bar (aperitivo).

Funzionerà anche un servizio di babysitter presso “L’officina degli elfi”, sempre in piazza, a cura dell’associazione “Luci e pietre”.