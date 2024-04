Calcetto, missione compiuta: perentorio 6-2 al Frasassi

La cronaca

L’ultimo impegno casalingo della stagione è di quelli importanti dato che il Serralta, che ha di fronte il Frasassi, si trova all’ultima curva verso il rettilineo finale dove c’è lo striscione del traguardo che in questo caso vorrebbe dire vincere il campionato di Serie D. Obbligo conquistare i tre punti e poi vedere quello che accadrà il giorno dopo nello scontro diretto fra seconda e terza. Il quintetto di partenza gialloblù vede Vignati fra i pali e come uomini di movimento Dialuce, Bonci. Piccinini e Nardi. L’avvio è a sorpresa, visto che il Frasassi(2’) sorprende i gialloblù andando in vantaggio: tiro di Samuele Boria e tocco vincente di Bruffa sulla respinta di Vignati. Il Serralta è bravo a non scomporsi ed a reagire immediatamente. Lo fa al 6’ con un pregevole schema su punizione: Bonci inventa un assist perfetto per Nardi che infila in diagonale. Passano pochi secondi e Guilherme, appena entrato, fa tutto da solo: recupero palla, scatto e botta in corsa sul primo palo. Locali in vantaggio e capaci di far male ogni volta che decidono di affondare e di velocizzare le trame di gioco. Nardi spreca una buona chance, poi Bonci da pochi passi manca il bersaglio. Ci pensa però un ispirato Guilherme (il migliore dei suoi con Bonci e Nardi) a fare tris (15’): scatto repentino e diagonale che entra a mezza altezza. Al 24’ anche Vignati viene chiamato in causa con doppio intervento su conclusioni di Marcelletti. Al 26’ ancora la premiata ditta Bonci-Nardi in evidenza con assist del primo e mancata deviazione del secondo. Poco dopo la replica da parte dei due: Bonci affonda, salta il portiere, si gira e serve Nardi che davanti alla porta non sbaglia il tocco. Il bomber Nardi (36 reti in stagione e in lotta per il titolo di capocannoniere) non si ferma e prima dell’intervallo fa tripletta firmando il 5-1 con una girata comoda. Match praticamente deciso ed in archivio già dopo il primo tempo e così la ripresa è pura accademia per il Serralta che gestisce a piacimento senza patemi. Bruffa apre le danze con due tiri ben controllati da Vignati che dovrà ripetersi su Fiengo e su un rasoterra di Bardella. Per il resto ancora protagonisti i giocatori di casa con Guilherme che colpisce il palo esterno e con Gustavo che ci prova con il sinistro respinto dal portiere. Al minuto 17 anche per Guilherme giunge la tripletta e in modo spettacolare: affondo sulla destra, posizione defilata, prodezza con il destro con palla che sorprende Piccioni superato sul primo palo (6-1). Al 20’ potrebbe festeggiare capitan Dialuce ma il suo gol viene annullato per gioco pericoloso e la stessa cosa potrebbe fare l’esperto Cocchi che, ben servito da Guilherme, manca di poco la porta. C’è meritato spazio fra i pali per Pietro Luciano che resterà inoperoso, ma dovrà subire la rete del Frasassi, ad opera di Bruffa (doppietta) con un bel tiro che trova l’incrocio, che pone fine alle ostilità fissando il risultato sul 6-2 per il Serralta.