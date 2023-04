Dopo la delusione per il mancato successo in campionato, a seguito della sconfitta interna contro il Fano che ha così guadagnato l’accesso diretto alla serie B maschile di pallavolo, la Sios Novavetro è tornata in palestra per prepararsi ai play off. Lo scorso anno arrivò in finale, poi perse sempre contro i fanesi. In questa stagione c’è ancora la possibilità di coronare il sogno promozione, ma bisogna ritrovare concentrazione e carica agonistica.

I settempedani, infatti, sono già qualificati per la semifinale play off del torneo regionale di serie C, essendo arrivati secondi. Pure qualificata è la formazione dell’Aurora Volley Appignano. Entrambe devono attendere il verdetto dei quarti di finale che si disputano il 15 e il 22 aprile fra Trasporti Frezzotti Belvedere Ostrense e Travaglini Ascoli, da un lato, e fra Real Bottega e Farmacia Amadio San Benedetto, dall’altro.

I ragazzi del coach Adriano Pasquali affronteranno il 29 aprile in gara1 la vincente del match Frezzotti-Travaglini, mentre all’Aurora Appignano toccherà l’altra compagine vincitrice della sfida Bottega-San Benedetto. Il 6 maggio ci sarà gara2. Poi, chi vince va in finale per giocarsi il salto di categoria.

Le date dell’epilogo saranno 13, 20 e 27 maggio. Insomma, un lungo viatico, ma i settempedani sono chiamati a crederci, anche in considerazione del fatto che hanno dimostrato, durante la regular season e la post season di essere la formazione più forte della serie C maschigiana assieme alla Vigor Fano.