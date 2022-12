C’è mancato davvero poco perché la Rhütten San Severino compisse il miracolo in casa del Pedaso e chiudesse il girone d’andata in seconda piazza in coabitazione con i diretti avversari ed il Montegranaro. Invece sul più bello la maggiore esperienza dei padroni di casa e una conduzione arbitrale opinabile hanno rimesso il Pedaso in carreggiata, fino alla conclusione della contesa in suo favore per 71-67. «C’è molto rammarico – sottolinea il diesse biancorosso Guido Grillo – perché a metà terzo quarto, dopo un tecnico ad un giocatore del Pedaso ed il tiro libero segnato da Massaccesi, eravamo sul + 10, in pieno controllo della partita. Poi, però, alcune nostre scelte offensive affrettate ed anche un cambiamento evidente del metodo di arbitraggio (a fine gara su 71 punti del Pedaso sono stati 25 quelli dalla lunetta…) hanno permesso ai rivieraschi, con un parziale di 17-2, di accumulare un vantaggio di 6 punti». Primo quarto molto contratto con solamente 6 canestri dal campo: 12-6. La seconda frazione è la migliore dei settempedani: gli innesti di Magnatti (due bombe per lui in questo periodo), Strappaveccia e Fucili permettono il break (27-14 il parziale) che fissa il punteggio, a metà gara, sul 33-26. Dopo il riposo lungo i ragazzi di coach Sparapassi si portano sul +10. «A questo punto – ricorda Grillo – lo strappo dei padroni di casa con un 15-2 che fissa il punteggio sul 48-45. Nell’ultimo periodo i nostri avversari hanno cercato di scappare, arrivando anche sul +8. È quindi salito in cattedra Strappaveccia che con 12 punti solo nell’ultimo periodo, frutto anche di 3 bombe, ci ha riportato a -3. Poi Ortenzi prima, con un evidente fallo subìto sul tiro dalla lunga distanza non sanzionato dagli arbitri, e Cruciani poi hanno avuto la palla del pareggio. Il tiro libero finale di Poleti ha fissato il punteggio sul definitivo 71-67. Peccato perché una vittoria a domicilio a spese della seconda forza del campionato ci avrebbe fatto conquistare il secondo posto alla fine del girone d’andata. Resta comunque un girone positivo perché siamo quarti, ad appena due punti dal Montegranaro ed a 4 dal Pedaso che nel girone discendente dovranno venire a giocare a San Severino. Purtroppo quando si ha una squadra giovanissima – commenta infine il diesse biancorosso – può succedere di non gestire con la dovuta perizia alcuni momenti della partita, ma la società è contentissima di questa prima parte del campionato. Non era scontato un andamento da vertice viste le numerose partenze di luglio: Cobanaj, Giuliani, Luciani, Cingolani e il ritiro di Tortolini. Adesso testa alla trasferta di venerdì prossimo a Civitanova, la terza consecutiva, prima giornata del girone di ritorno, e all’ultima gara casalinga prima delle feste natalizie del 17 dicembre, al palasport Ciarapica, con quel Montegranaro che ci precede di due punti in classifica».

PALLACANESTRO PEDASO – RHÜTTEN SAN SEVERINO 71-67

PEDASO: Cardinaletti 11, Poletti 11, Morresi 21, Confaloni, Brahimaj, Moriconi, Monterubbianesi 12, Pascolini 2, Francesconi 7, Belleggia 7. All. Cervellini.

RHÜTTEN: Uncini 6, Severini 3, Massaccesi 7 (1 tiro da 3 punti), Potenza 3, Cruciani 5, Magnatti 6 (2 t. da 3p.), Strappaveccia 14 (3 t. da 3p.), Fucili 10, Ortenzi 9 (1 t. da 3p.) Della Rocca 4, Cantani ne, Gharbi ne All. Sparapassi.

Parziali: 12-6, 14-27, 22-12, 23-22. Progressivi: 12-6, 26-33, 48-45, 71-67. Usciti per 5 falli Fucili (Rhütten).

Luca Muscolini